(GLO)- Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45, chiều 30-1, tại Trung tâm Hội nghị Nustar (TP. Cebu, Philippines), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức trao Giải thưởng du lịch ASEAN năm 2026. Phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vinh dự nhận Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”.

Đây là sự kiện nhằm vinh danh các đơn vị, địa phương đạt chuẩn trong các hạng mục: Đô thị du lịch sạch ASEAN, Khách sạn xanh ASEAN, Cơ sở Mice ASEAN và Sản phẩm du lịch bền vững.

Dự lễ trao giải có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng (thứ 6 từ phải sang) nhận Giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026". Ảnh: Đoàn Bình

Đây không phải lần đầu tiên Quy Nhơn vinh dự được nhận giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN". Trước đó, vào các năm 2020 và 2024, Quy Nhơn cũng đã được xướng tên ở giải thưởng này.

Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý "Đô thị du lịch sạch ASEAN" không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn nói riêng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Gia Lai phát triển mô hình du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và cùng hướng tới tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 6 từ trái sang) và các thành viên đoàn công tác phấn khởi khi Quy Nhơn nhận Giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026". Ảnh: Đoàn Bình

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - vui mừng cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quy Nhơn vô cùng phấn khởi. Chúng tôi sẽ phát huy thương hiệu này để du khách phương xa biết đến Quy Nhơn nhiều hơn; từ đó, góp phần giúp du lịch Quy Nhơn ngày càng phát triển, bứt phá trong thời gian tới".

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - khẳng định: Để giữ vững và phát huy giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026" trao tặng cho Quy Nhơn, thời gian tới, ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp về phát triển du lịch.

Trước hết là định vị lại bản đồ du lịch của tỉnh. Thứ hai, thực hiện nghiêm các quy định của các nước ASEAN trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, kết nối các thị trường, khách quốc tế về với Gia Lai, tạo đà để tổ chức thực hiện tốt Năm Du lịch quốc gia 2026, nhất là các sự kiện quốc tế được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị, địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, tổ chức du lịch và địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia.

Ngay sau Lễ trao giải, Philippines đã bế mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45. Singapore sẽ là nước đăng cai Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 46 năm 2027.