(GLO)- Phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên phụ nữ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị mà còn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Ngày 29-12-2025, tuyến đường Biên Cương (khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn) trở nên rực rỡ bởi sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng. Đây là công trình “Tuyến đường cờ và hoa” do Hội LHPN phường triển khai trên cung đường dài khoảng 170 m, 35 trụ cờ được lắp đặt đồng bộ, xen kẽ là thảm hoa sao nhái đang nảy mầm xanh mướt. Đường cờ - hoa đã góp phần lan tỏa tình yêu nước, vun đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn diện mạo khu phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồng Sơn thực hiện tuyến đường cờ tại khu phố Phụ Đức. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Như Thùy - Chủ tịch Hội LHPN phường - chia sẻ: “Từ việc đóng góp chi phí, ngày công đến chăm sóc hoa, bảo quản trụ cờ… tất cả đều nhận được sự đồng thuận của tất cả hội viên. Ai cũng phấn khởi khi được góp phần chung tay xây dựng địa phương mình ngày càng đẹp hơn”.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường đã triển khai mô hình “Phân loại rác thải, thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn, gắn bảo vệ môi trường với an sinh xã hội”.

Thực hiện mô hình, các “Ngôi nhà xanh” được đặt tại nhà văn hóa khu dân cư, nơi hội viên và người dân mang phế liệu tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến gây quỹ. Từ mô hình ý nghĩa này, các chi hội đã góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác ngay từ nguồn, hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Hiện nay, toàn phường Hoài Nhơn Bắc có 22 chi hội triển khai mô hình trên, thu hút gần 400 hội viên và người dân tham gia. Tiền thu được từ bán phế liệu, các chi hội sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà, đồ dùng học tập, thẻ BHYT; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Cùng với đó, Hội LHPN phường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng học tập; phụ nữ đi chợ bằng giỏ xách - hạn chế sử dụng túi nilon, trồng cây xanh tại trường học…

Chị Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho hay: “Với phương châm cán bộ, hội viên nòng cốt nêu gương thực hiện trước, Hội từng bước tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các mô hình, hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa bền vững trong cộng đồng”.

Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Ở xã Tuy Phước Bắc, định kỳ hàng tháng, các chi hội phụ nữ tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc hoa và cây xanh. Bên cạnh đó, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” được Hội triển khai hiệu quả.

Ngôi nhà của hội viên Đỗ Thị Thân (thôn Lương Lộc) là một điển hình. Giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa, ngôi nhà khang trang, gọn gàng thể hiện rõ nếp sống ngăn nắp, tinh thần yêu thiên nhiên của gia đình. Chị Thân cho rằng: “Việc giữ nhà cửa sạch sẽ, trồng hoa, cây cảnh đã trở thành thói quen của gia đình tôi, qua đó góp phần cải thiện môi trường sống”.

Trong giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện 3.087 công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của hội viên. Qua đó, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong hành trình chung tay xây dựng quê hương”. Bà VŨ THỊ BÍCH NGỌC

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Chị Phạm Thị Hồng Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc - cho biết: “Nhờ sự góp sức của hội viên và nhân dân, đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã ngày càng sạch đẹp hơn. Bà con cũng tích cực trồng hoa, cây xanh trước sân nhà để bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan”.

Mới đây, Hội LHPN xã Phú Thiện đã ra quân trồng và chăm sóc “đoạn đường hoa” ở các thôn Thắng Lợi 1, Thắng Lợi 2, Thắng Lợi 3. Kinh phí mua cây, hạt giống được trích từ nguồn quỹ Hội và sự đóng góp của hội viên. Các hội viên và người dân các thôn đều nhiệt tình thực hiện gầy dựng, chăm sóc, bảo vệ công trình ý nghĩa này ở các thôn.

Chị Lê Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thiện - phấn khởi chia sẻ: “Đến nay, phụ nữ xã Phú Thiện đã thực hiện được 37 đoạn đường hoa ở các thôn, làng. Các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Khu dân cư luôn sạch đẹp, môi trường sống trong lành, bà con ai cũng phấn khởi”.