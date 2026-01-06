Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 -2030)

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên phụ nữ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị mà còn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Ngày 29-12-2025, tuyến đường Biên Cương (khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn) trở nên rực rỡ bởi sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng. Đây là công trình “Tuyến đường cờ và hoa” do Hội LHPN phường triển khai trên cung đường dài khoảng 170 m, 35 trụ cờ được lắp đặt đồng bộ, xen kẽ là thảm hoa sao nhái đang nảy mầm xanh mướt. Đường cờ - hoa đã góp phần lan tỏa tình yêu nước, vun đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn diện mạo khu phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồng Sơn thực hiện tuyến đường cờ tại khu phố Phụ Đức. Ảnh: ĐVCC
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồng Sơn thực hiện tuyến đường cờ tại khu phố Phụ Đức. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Như Thùy - Chủ tịch Hội LHPN phường - chia sẻ: “Từ việc đóng góp chi phí, ngày công đến chăm sóc hoa, bảo quản trụ cờ… tất cả đều nhận được sự đồng thuận của tất cả hội viên. Ai cũng phấn khởi khi được góp phần chung tay xây dựng địa phương mình ngày càng đẹp hơn”.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường đã triển khai mô hình “Phân loại rác thải, thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn, gắn bảo vệ môi trường với an sinh xã hội”.

Thực hiện mô hình, các “Ngôi nhà xanh” được đặt tại nhà văn hóa khu dân cư, nơi hội viên và người dân mang phế liệu tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến gây quỹ. Từ mô hình ý nghĩa này, các chi hội đã góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác ngay từ nguồn, hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Hiện nay, toàn phường Hoài Nhơn Bắc có 22 chi hội triển khai mô hình trên, thu hút gần 400 hội viên và người dân tham gia. Tiền thu được từ bán phế liệu, các chi hội sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà, đồ dùng học tập, thẻ BHYT; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Cùng với đó, Hội LHPN phường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng học tập; phụ nữ đi chợ bằng giỏ xách - hạn chế sử dụng túi nilon, trồng cây xanh tại trường học…

Chị Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho hay: “Với phương châm cán bộ, hội viên nòng cốt nêu gương thực hiện trước, Hội từng bước tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các mô hình, hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa bền vững trong cộng đồng”.

Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Ở xã Tuy Phước Bắc, định kỳ hàng tháng, các chi hội phụ nữ tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc hoa và cây xanh. Bên cạnh đó, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” được Hội triển khai hiệu quả.

Ngôi nhà của hội viên Đỗ Thị Thân (thôn Lương Lộc) là một điển hình. Giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa, ngôi nhà khang trang, gọn gàng thể hiện rõ nếp sống ngăn nắp, tinh thần yêu thiên nhiên của gia đình. Chị Thân cho rằng: “Việc giữ nhà cửa sạch sẽ, trồng hoa, cây cảnh đã trở thành thói quen của gia đình tôi, qua đó góp phần cải thiện môi trường sống”.

Trong giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện 3.087 công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của hội viên. Qua đó, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong hành trình chung tay xây dựng quê hương”.

Bà VŨ THỊ BÍCH NGỌC
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Chị Phạm Thị Hồng Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc - cho biết: “Nhờ sự góp sức của hội viên và nhân dân, đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã ngày càng sạch đẹp hơn. Bà con cũng tích cực trồng hoa, cây xanh trước sân nhà để bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan”.

Mới đây, Hội LHPN xã Phú Thiện đã ra quân trồng và chăm sóc “đoạn đường hoa” ở các thôn Thắng Lợi 1, Thắng Lợi 2, Thắng Lợi 3. Kinh phí mua cây, hạt giống được trích từ nguồn quỹ Hội và sự đóng góp của hội viên. Các hội viên và người dân các thôn đều nhiệt tình thực hiện gầy dựng, chăm sóc, bảo vệ công trình ý nghĩa này ở các thôn.

Chị Lê Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thiện - phấn khởi chia sẻ: “Đến nay, phụ nữ xã Phú Thiện đã thực hiện được 37 đoạn đường hoa ở các thôn, làng. Các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Khu dân cư luôn sạch đẹp, môi trường sống trong lành, bà con ai cũng phấn khởi”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chung sức xây dựng mái ấm cho phụ nữ nghèo

Chung sức xây dựng mái ấm cho phụ nữ nghèo

(GLO)- Hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ và người dân còn khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

Du lịch

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null