Chư A Thai trên hành trình giảm nghèo bền vững

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ gắn với nâng cao nhận thức và phát huy nội lực của người dân, xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đạt nhiều kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo.

Những đổi thay rõ nét từ cơ sở đang tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ

Theo kết quả rà soát vào cuối năm 2025, xã Chư A Thai còn 165 hộ nghèo (chiếm 3,26%), giảm 1,69% so với năm trước.

Số hộ cận nghèo là 280 hộ (chiếm 5,54%), giảm 0,64%. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nhiều hộ dân thiếu đất sản xuất, trình độ lao động còn hạn chế, đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và việc làm thuê bấp bênh.

Lực lượng dân quân xã Chư A Thai giúp đỡ người dân làm nhà. Ảnh: L.N

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Chư A Thai - cho biết: Xuyên suốt quá trình triển khai công tác giảm nghèo, xã luôn bám sát thực tiễn, lựa chọn hỗ trợ trúng và đúng nhu cầu của người dân.

"Chúng tôi ưu tiên các chính sách về đất ở, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế bằng bò sinh sản để mỗi hộ có điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm nghèo phải bền vững, tránh tái nghèo” - ông Lượng chia sẻ.

Năm 2025, xã triển khai đồng bộ nhiều nhóm chính sách hỗ trợ như: bố trí khu dân cư mới cho khoảng 150 hộ thiếu đất tại làng Drok và Kinh Pêng; hỗ trợ xóa 92 căn nhà tạm, dột nát; 218 hộ nghèo vay hơn 10 tỷ đồng, 542 hộ cận nghèo vay hơn 28 tỷ đồng, 464 hộ thoát nghèo vay 23,51 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, xã hỗ trợ bò sinh sản để người dân phát triển chăn nuôi. Con giống được lựa chọn kỹ lưỡng, phân bổ đúng đối tượng; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho các hộ trước khi nhận bò.

Công tác giải quyết việc làm cũng đạt kết quả đáng ghi nhận với 881 lao động được tạo việc làm mới, đạt 110% kế hoạch; đào tạo nghề cho 27 lao động nông thôn, bằng 108% kế hoạch năm 2025.

“Điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức. Khi người dân hiểu thoát nghèo là trách nhiệm của chính mình, cần phát huy nội lực bản thân và gia đình thì mọi chính sách hỗ trợ mới phát huy hiệu quả” - ông Lượng nhấn mạnh.

Chuyển biến từ cơ sở

Tại làng Plei Tăng A - nơi đồng bào Jrai và Bahnar chiếm hơn 70%, công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Tăng A Đoàn Văn Dương cho hay: Công tác giảm nghèo luôn được chi bộ đặt lên hàng đầu.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, trồng cây phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương và vận động lao động trẻ đi làm tại các doanh nghiệp, đời sống người dân từng bước ổn định.

Năm 2025, toàn xã Chư A Thai có 92 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát. Ảnh: L.N

Đầu năm 2025, làng Plei Tăng A có 9 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo; đến cuối năm còn 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Chương trình xóa nhà tạm, dột nát đã góp phần lớn thay đổi diện mạo nông thôn với 4 căn nhà xây mới và 1 căn được sửa chữa, tạo động lực để bà con yên tâm sản xuất, phấn đấu vươn lên.

Tuy nhiên, theo ông Dương, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu đất sản xuất. Nhiều hộ chỉ có vài sào đất, canh tác không đủ sống; tình trạng mù chữ còn tồn tại, gây cản trở trong tiếp cận thông tin, kỹ thuật và cơ hội việc làm.

Năm 2024, làng Plei Tăng A mở lớp xóa mù chữ cho 39 người nhằm giúp người dân tiếp thu kiến thức áp dụng vào sản xuất. Làng đặt mục tiêu đến năm 2026 giảm còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Tại làng Dlâm, nơi còn nhiều hộ khó khăn nhưng kết quả giảm nghèo cũng rất đáng ghi nhận. Vào thời điểm cuối năm 2024, làng có 35 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Đến nay, số hộ nghèo giảm còn 22 hộ.

Bí thư Chi bộ Hà Văn Nức cho biết: Người dân rất phấn khởi khi được hỗ trợ 11 căn nhà và 11 cặp bò sinh sản. Bò giống được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo khỏe mạnh, trở thành “của để dành” giúp bà con vươn lên thoát nghèo.

Dẫu vậy, làng Dlâm cũng gặp khó khăn về đất sản xuất. Cây mì trước kia là nguồn thu chính nhưng nay đất bạc màu, năng suất giảm; trong khi đất thịt khô cứng, khó canh tác rau màu.

Lan tỏa đến từng hộ dân

Giảm nghèo không chỉ thể hiện bằng những con số, mà còn bằng sự thay đổi trong từng gia đình. Anh Ngân Văn Triện (làng Dlâm) - một hộ nghèo mới được hỗ trợ bò sinh sản - chia sẻ: “Nhà tôi có 4 khẩu, vợ chồng chủ yếu làm thuê, cuộc sống rất bấp bênh. Năm nay, gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng làm nhà vệ sinh và một cặp bò sinh sản. Có cặp bò này, gia đình tôi có sinh kế lâu dài để phát triển kinh tế”.

Anh Ngân Văn Triện (làng Dlâm) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: L.N

Tương tự, anh Nông Văn Hoàng (làng Dlâm) đã thoát nghèo sau khi được hỗ trợ một cặp bò sinh sản. “Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, gia đình có thêm động lực để phấn đấu vươn lên thoát nghèo” - anh Hoàng nói.

Trường hợp bà Kpă H’Pet (làng Plei Tăng A) càng cho thấy ý nghĩa của chính sách hỗ trợ sinh kế. Ở tuổi 70, sống cùng 3 cháu nhỏ, chỉ có hơn một sào ruộng lúa, gia đình bà thuộc diện cận nghèo. Năm nay, bà được hỗ trợ 2 con bò sinh sản. “Nhờ Nhà nước hỗ trợ bò giống, mấy bà cháu có thêm hy vọng” - bà xúc động chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã, bên cạnh hỗ trợ vật chất, sự thay đổi về tư duy là yếu tố then chốt để giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể đã giao chỉ tiêu giảm nghèo đến từng chi bộ, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quan điểm Nhà nước hỗ trợ - người dân nỗ lực.

Sau khi sắp xếp, bố trí lại nhà ở, làng Hek (xã Chư A Thai) trở nên khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Minh Triều

Trong năm 2026, xã Chư A Thai tiếp tục đặt mục tiêu giảm mạnh số hộ nghèo, tập trung vào các giải pháp như: nâng cao nhận thức, gắn giải quyết việc làm với đào tạo nghề, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh, hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp từng hộ, tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn lực giảm nghèo.

Nhu cầu lớn nhất hiện nay vẫn là quỹ đất sản xuất - yếu tố quyết định để người dân có sinh kế ổn định và thoát nghèo bền vững.

Từ những căn nhà mới khang trang, những cặp bò sinh sản mang theo hy vọng, đến các lớp xóa mù chữ cho người lớn, từng chính sách đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Chư A Thai.

Người dân không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được tiếp sức về tinh thần để tự tin vươn lên. Với quyết tâm ấy, Chư A Thai đang từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển.