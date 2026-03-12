Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Năm nay Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, bởi thế không khí Giêng Hai chừng như rộn ràng hơn mọi năm.

z7585526314364-ec054ac0af01fab1586e53662bb9a1f4.jpg

Bức tranh xuân đậm sắc màu truyền thống

Tại di tích Miếu Bà (khu phố Liêm Định, phường An Nhơn Bắc), Lễ hội vía Bà là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương. Theo cụ Nguyễn Long Dần (77 tuổi) - chánh tế Lễ hội vía Bà, lễ hội được tổ chức theo nghi thức truyền thống nhằm tưởng nhớ công đức bà Đỗ Thị Tân - người được dân làng tôn kính vì có nhiều công lao giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sản phụ, giúp nhiều gia đình “mẹ tròn con vuông”. Từ đó hình thành tín ngưỡng thờ Hộ sản nương thần và gắn bó với đời sống cư dân địa phương.

van-hoa-truyen-thong-1.jpg
Di Tích Miếu Bà (Khu Phố Liêm Định, Phường An Nhơn Bắc) - Nơi Diễn Ra Lễ Hội Vía Bà Hằng Năm, Thu Hút Đông Đảo Người Dân Và Du Khách Đến Dâng Hương Đầu Xuân. Ảnh: Ngọc Nhuận

Năm nay, Lễ hội vía Bà đã diễn ra từ ngày 4 đến 9-3 (tức 16 - 21 tháng Giêng), trong đó ngày 17 tháng Giêng là chính lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, may mắn cho năm mới. Lễ hội càng có ý nghĩa khi phường An Nhơn Bắc kỷ niệm 20 năm di tích Miếu Bà được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Ông Võ Hoàng Lưu - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc - cho biết: “Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, lễ hội vía Bà càng được tổ chức trang trọng và đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đã thu hút đông đảo người dân và du khách”.

Tại làng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được tổ chức từ sau Tết và kéo dài đến chính lễ vào mùng 9 - 10 tháng Giêng, với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia của phường Quy Nhơn Đông.

Anh Nguyễn Hoàng Vinh - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh - chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tôi đến Nhơn Lý, nhưng lần này đúng dịp lễ hội cầu ngư nên cảm nhận không khí rất đặc biệt. Người dân tham gia với sự thành kính, còn du khách thì được hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống rất sinh động”.

van-hoa-truyen-thong-5.jpg
Chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự, xã Cát Tiến) là điểm hành hương thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nhiều điểm đến tâm linh cũng thu hút đông đảo người dân và du khách những ngày xuân. Chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự) ở thôn Phương Phi (xã Cát Tiến) là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của tỉnh. Dịp lễ giỗ Hòa thượng Thích Viên Minh - vị trụ trì thời kỳ đầu của chùa - diễn ra ngày 24 - 25 tháng Giêng hằng năm (năm nay nhằm 12 đến 13-3), luôn thu hút rất đông Phật tử và du khách thập phương đến hành hương, dâng lễ, cầu mong một năm mới an lành.

Tổ chức lễ hội bài bản, chào đón du khách

Tại di tích chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc), Lễ hội chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nên quy mô tổ chức ngày càng được nâng tầm trong vài năm gần đây.

van-hoa-truyen-thong-7.jpg
Di tích chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc) là nơi tổ chức Lễ hội chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Văn Chín - Trưởng ban quản lý di tích chùa Bà, Lễ hội tổ chức từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 2 tháng Hai âm lịch (năm nay nhằm ngày 18 đến 20-3). Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức nghinh thần - rước sắc, rước biểu trưng ngư - tiều - canh - mục, lễ cầu an và lễ tế Bà. Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, như hát bội, hội đánh bài chòi dân gian, trò chơi dân gian, thi đấu bóng chuyền. Ban tổ chức lễ hội chuẩn bị hơn 5.000 suất cơm chay để phục vụ người dân và du khách về viếng chùa, trẩy hội.

van-hoa-truyen-thong-4.jpg
Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải năm 2025. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo kế hoạch, Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) cũng sẽ diễn ra từ ngày 11 - 14 tháng Hai âm lịch (năm nay nhằm ngày 29-3 đến 1-4).

Ông Nguyễn Khắc Vũ - Trưởng ban vạn Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Nhơn Hải - chia sẻ: “Với người dân Nhơn Hải, lễ hội cầu ngư giống như cái Tết thứ hai. Ai cũng háo hức chờ đến ngày lễ hội để hòa mình trong không gian văn hóa quê nhà. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hát bội, bài chòi phục vụ người dân và du khách”.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay: “UBND phường sẽ phối hợp với cộng đồng tổ chức Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải có quy mô, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia trên địa bàn phía Đông tỉnh. Đồng thời, phường cũng định hướng xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi danh Lễ hội này vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lễ tế thu tại đình làng Hữu Thành diễn ra với các nghi lễ cổ truyền. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nét đẹp tín ngưỡng dân gian qua lễ tế thu

(GLO)- Từ tháng 7-8 âm lịch hằng năm, nhiều cộng đồng dân cư trong tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tế thu tại đình làng, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, với thần linh và tổ tiên theo lệ xuân thu nhị kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Chuyển động Tết

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

null