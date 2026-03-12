Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Năm nay Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, bởi thế không khí Giêng Hai chừng như rộn ràng hơn mọi năm.

Bức tranh xuân đậm sắc màu truyền thống

Tại di tích Miếu Bà (khu phố Liêm Định, phường An Nhơn Bắc), Lễ hội vía Bà là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương. Theo cụ Nguyễn Long Dần (77 tuổi) - chánh tế Lễ hội vía Bà, lễ hội được tổ chức theo nghi thức truyền thống nhằm tưởng nhớ công đức bà Đỗ Thị Tân - người được dân làng tôn kính vì có nhiều công lao giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sản phụ, giúp nhiều gia đình “mẹ tròn con vuông”. Từ đó hình thành tín ngưỡng thờ Hộ sản nương thần và gắn bó với đời sống cư dân địa phương.

Di Tích Miếu Bà (Khu Phố Liêm Định, Phường An Nhơn Bắc) - Nơi Diễn Ra Lễ Hội Vía Bà Hằng Năm, Thu Hút Đông Đảo Người Dân Và Du Khách Đến Dâng Hương Đầu Xuân. Ảnh: Ngọc Nhuận

Năm nay, Lễ hội vía Bà đã diễn ra từ ngày 4 đến 9-3 (tức 16 - 21 tháng Giêng), trong đó ngày 17 tháng Giêng là chính lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, may mắn cho năm mới. Lễ hội càng có ý nghĩa khi phường An Nhơn Bắc kỷ niệm 20 năm di tích Miếu Bà được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Ông Võ Hoàng Lưu - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc - cho biết: “Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, lễ hội vía Bà càng được tổ chức trang trọng và đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đã thu hút đông đảo người dân và du khách”.

Tại làng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được tổ chức từ sau Tết và kéo dài đến chính lễ vào mùng 9 - 10 tháng Giêng, với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia của phường Quy Nhơn Đông.

Anh Nguyễn Hoàng Vinh - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh - chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tôi đến Nhơn Lý, nhưng lần này đúng dịp lễ hội cầu ngư nên cảm nhận không khí rất đặc biệt. Người dân tham gia với sự thành kính, còn du khách thì được hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống rất sinh động”.

Chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự, xã Cát Tiến) là điểm hành hương thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nhiều điểm đến tâm linh cũng thu hút đông đảo người dân và du khách những ngày xuân. Chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự) ở thôn Phương Phi (xã Cát Tiến) là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của tỉnh. Dịp lễ giỗ Hòa thượng Thích Viên Minh - vị trụ trì thời kỳ đầu của chùa - diễn ra ngày 24 - 25 tháng Giêng hằng năm (năm nay nhằm 12 đến 13-3), luôn thu hút rất đông Phật tử và du khách thập phương đến hành hương, dâng lễ, cầu mong một năm mới an lành.

Tổ chức lễ hội bài bản, chào đón du khách

Tại di tích chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc), Lễ hội chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nên quy mô tổ chức ngày càng được nâng tầm trong vài năm gần đây.

Di tích chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc) là nơi tổ chức Lễ hội chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Văn Chín - Trưởng ban quản lý di tích chùa Bà, Lễ hội tổ chức từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 2 tháng Hai âm lịch (năm nay nhằm ngày 18 đến 20-3). Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức nghinh thần - rước sắc, rước biểu trưng ngư - tiều - canh - mục, lễ cầu an và lễ tế Bà. Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, như hát bội, hội đánh bài chòi dân gian, trò chơi dân gian, thi đấu bóng chuyền. Ban tổ chức lễ hội chuẩn bị hơn 5.000 suất cơm chay để phục vụ người dân và du khách về viếng chùa, trẩy hội.

Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải năm 2025. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo kế hoạch, Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) cũng sẽ diễn ra từ ngày 11 - 14 tháng Hai âm lịch (năm nay nhằm ngày 29-3 đến 1-4).

Ông Nguyễn Khắc Vũ - Trưởng ban vạn Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Nhơn Hải - chia sẻ: “Với người dân Nhơn Hải, lễ hội cầu ngư giống như cái Tết thứ hai. Ai cũng háo hức chờ đến ngày lễ hội để hòa mình trong không gian văn hóa quê nhà. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hát bội, bài chòi phục vụ người dân và du khách”.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay: “UBND phường sẽ phối hợp với cộng đồng tổ chức Lễ hội cầu ngư ở làng biển Nhơn Hải có quy mô, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia trên địa bàn phía Đông tỉnh. Đồng thời, phường cũng định hướng xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi danh Lễ hội này vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.