Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai
Gia Lai hôm nay Du lịch xanh Điểm đến Gia Lai Khám phá và trải nghiệm Văn hóa và Bản sắc Ẩm thực Gia Lai Cẩm nang du lịch Đi muôn phương Multimedia

Dốc Vạn Long - Top 50 cảnh quan thiên nhiên phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, độc bản, dốc Vạn Long (làng Pliết Kte, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) được tổ chức Vietkings đề cử và lọt Top 50 cảnh quan phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam.

Dốc Vạn Long là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên. Qua hàng ngàn năm xói mòn địa chất, những khối đất pha cát dưới thung lũng đã được thiên nhiên “tạc” nên những hình thù kỳ lạ, độc đáo.

img-1687.jpg
Dốc Vạn Long – Top 50 cảnh quan thiên nhiên phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam do Vietkings đề cử. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Nhìn từ xa, dốc Vạn Long hiện ra với những vách đất dựng đứng, mang sắc nâu vàng đặc trưng. Những đường vân đất đậm nhạt đan xen, chạy dọc theo các khối nhấp nhô, gợi liên tưởng đến những công trình kiến trúc cổ đại của Ai Cập hay những cột đá vững chãi trong các đền đài huyền thoại.

Với cấu tạo địa chất đặc biệt này, dốc Vạn Long còn được ví như một phiên bản thu nhỏ của La Barranca o Los Piloncillos – kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng tại Mexico.

img-1688.jpg
Những khối đất pha cát được thiên nhiên “tạc” nên những hình thù độc đáo. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Người dân địa phương gọi nơi này bằng một cái tên rất đỗi thân thương: Lưng Bò. Tên gọi này xuất phát từ việc khi nhìn ngược từ dưới thung lũng lên, con dốc có hình dáng uốn lượn nhấp nhô giống như chiếc u trên lưng bò – loài vật gắn liền với đời sống nông nghiệp của bà con.

Hình ảnh ấn tượng nhất là vào mỗi sớm mai hay chiều muộn, khi những đàn bò thong dong bước đi dưới chân vách núi đất. Sự tương phản giữa sự nhỏ bé của đàn gia súc và sự kỳ vĩ của những khối đất tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của dốc Vạn Long. Thực hiện: Minh Châu-Dung Phan

Đối với các nhiếp ảnh gia, khung cảnh nơi đây luôn kích thích sự sáng tạo bởi sự thay đổi của ánh sáng và hình khối theo từng thời điểm trong ngày.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Tuấn, ánh sáng buổi sáng hay chiều muộn càng làm nổi bật các thớ đất, tạo nên những mảng sáng tối tương phản mạnh, biến nơi đây thành một thế giới khác lạ.

img-1693.jpg
Kỳ quan thiên nhiên trên cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đặc biệt, do cấu tạo địa chất đặc thù, lớp đất ở đây hấp thụ nhiệt rất mạnh. Bước xuống con dốc dài, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt cái nóng hầm hập như một lò “hỏa diệm sơn” tỏa ra từ vách đất, tạo nên một trải nghiệm xúc giác vô cùng đặc biệt.

Đường đến dốc Vạn Long không quá khó khăn nhưng đủ để kích thích sự tò mò của những bước chân ưa khám phá. Từ quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hrú rẽ vào đường liên xã khoảng 2 km là tới làng Pliết Kte. Đi tiếp vài trăm mét sẽ bắt gặp con dốc dẫn xuống thung lũng.

Một công trình thiên tạo kỳ vĩ sẽ hiện ra ngay trước mắt, mở đầu cho hành trình khám phá kỳ quan tự thiên nhiên này.

img-1694.jpg
Người dân địa phương gọi khu vực này là dốc Lưng Bò. Ảnh: Minh Châu

Dốc Vạn Long không chỉ là một điểm check-in mới nổi, mà còn là niềm tự hào của vùng đất Gia Lai khi lọt top 50 trong đề cử 100 cảnh quan phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam của Vietkings.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ của địa chất và nhịp sống bình dị của con người đã tạo nên một điểm đến mang vẻ đẹp rất khác biệt cho du lịch Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Video

(GLO)- Giữa không khí sôi động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tại làng Ơp (phường Pleiku), Lễ cúng mừng nhà Rông mới của người Jrai được phục dựng. Không chỉ tái hiện một nghi lễ truyền thống, hoạt động này còn mở ra hướng đi trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

Lớp học không tường

(GLO)- Một “thế giới thu nhỏ” mở ra tại Lớp học không tường ở Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam), nơi các bé hóa thân thành người bán hàng, bác sĩ, thợ giặt… Từ những góc chơi quen thuộc, bài học về kỹ năng sống, giao tiếp và sẻ chia được gieo mầm tự nhiên, đầy hứng thú.

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Đi muôn phương

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày tạo điều kiện cho người dân lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày. Nhờ đó, nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh đẹp cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Bãi Xếp từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Không chỉ có bờ cát vàng, làn nước trong xanh, nơi đây còn lưu giữ nhịp sống bình dị của làng chài ven biển. Đây sẽ là điểm trải nghiệm khó quên cho du khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

Video

(GLO)- Tháng Tư, từ lời dặn của Bác năm 1946 đến không gian văn hóa hôm nay, 47 dân tộc tại Gia Lai cùng hội tụ trong ngày hội đa sắc màu. Đó là hành trình kết nối ký ức và hiện tại, nơi văn hóa trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên vùng đất "Đại ngàn chạm biển xanh".

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

60s Gia Lai

(GLO)- Khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển, Quy Nhơn thức giấc, rộn ràng trong từng nhịp sống đời thường. Từ bãi biển đến góc chợ sớm, những thanh âm và chuyển động hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của buổi sớm đầu hè, dung dị mà đầy sức sống.

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

Video

(GLO)- Lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Gia Lai, cờ người - loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của đất võ - thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Hoạt động góp phần làm phong phú thêm Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.