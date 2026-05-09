(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, độc bản, dốc Vạn Long (làng Pliết Kte, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) được tổ chức Vietkings đề cử và lọt Top 50 cảnh quan phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam.

Dốc Vạn Long là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên. Qua hàng ngàn năm xói mòn địa chất, những khối đất pha cát dưới thung lũng đã được thiên nhiên “tạc” nên những hình thù kỳ lạ, độc đáo.

Dốc Vạn Long – Top 50 cảnh quan thiên nhiên phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam do Vietkings đề cử. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Nhìn từ xa, dốc Vạn Long hiện ra với những vách đất dựng đứng, mang sắc nâu vàng đặc trưng. Những đường vân đất đậm nhạt đan xen, chạy dọc theo các khối nhấp nhô, gợi liên tưởng đến những công trình kiến trúc cổ đại của Ai Cập hay những cột đá vững chãi trong các đền đài huyền thoại.

Với cấu tạo địa chất đặc biệt này, dốc Vạn Long còn được ví như một phiên bản thu nhỏ của La Barranca o Los Piloncillos – kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng tại Mexico.

Những khối đất pha cát được thiên nhiên “tạc” nên những hình thù độc đáo. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Người dân địa phương gọi nơi này bằng một cái tên rất đỗi thân thương: Lưng Bò. Tên gọi này xuất phát từ việc khi nhìn ngược từ dưới thung lũng lên, con dốc có hình dáng uốn lượn nhấp nhô giống như chiếc u trên lưng bò – loài vật gắn liền với đời sống nông nghiệp của bà con.

Hình ảnh ấn tượng nhất là vào mỗi sớm mai hay chiều muộn, khi những đàn bò thong dong bước đi dưới chân vách núi đất. Sự tương phản giữa sự nhỏ bé của đàn gia súc và sự kỳ vĩ của những khối đất tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của dốc Vạn Long. Thực hiện: Minh Châu-Dung Phan

Đối với các nhiếp ảnh gia, khung cảnh nơi đây luôn kích thích sự sáng tạo bởi sự thay đổi của ánh sáng và hình khối theo từng thời điểm trong ngày.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Tuấn, ánh sáng buổi sáng hay chiều muộn càng làm nổi bật các thớ đất, tạo nên những mảng sáng tối tương phản mạnh, biến nơi đây thành một thế giới khác lạ.

Kỳ quan thiên nhiên trên cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đặc biệt, do cấu tạo địa chất đặc thù, lớp đất ở đây hấp thụ nhiệt rất mạnh. Bước xuống con dốc dài, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt cái nóng hầm hập như một lò “hỏa diệm sơn” tỏa ra từ vách đất, tạo nên một trải nghiệm xúc giác vô cùng đặc biệt.

Đường đến dốc Vạn Long không quá khó khăn nhưng đủ để kích thích sự tò mò của những bước chân ưa khám phá. Từ quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hrú rẽ vào đường liên xã khoảng 2 km là tới làng Pliết Kte. Đi tiếp vài trăm mét sẽ bắt gặp con dốc dẫn xuống thung lũng.

Một công trình thiên tạo kỳ vĩ sẽ hiện ra ngay trước mắt, mở đầu cho hành trình khám phá kỳ quan tự thiên nhiên này.

Người dân địa phương gọi khu vực này là dốc Lưng Bò. Ảnh: Minh Châu

Dốc Vạn Long không chỉ là một điểm check-in mới nổi, mà còn là niềm tự hào của vùng đất Gia Lai khi lọt top 50 trong đề cử 100 cảnh quan phải chiêm ngưỡng khi đến Việt Nam của Vietkings.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ của địa chất và nhịp sống bình dị của con người đã tạo nên một điểm đến mang vẻ đẹp rất khác biệt cho du lịch Gia Lai.