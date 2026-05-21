Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Anh Nguyễn Vũ Nhân trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm chèo SUP tại khu vực cầu treo Biển Hồ B. Ảnh: Ngọc Duy

Khu vực xung quanh cầu treo Biển Hồ B (thôn 4, xã Biển Hồ) những ngày qua nhộn nhịp với các nhóm bạn trẻ chèo SUP, dựng lều và ngắm hoàng hôn ven hồ. Nhiều người mang theo đồ ăn uống, quây quần trò chuyện trong không gian thoáng đãng ven mặt nước.

Anh Nguyễn Vũ Nhân (chủ cơ sở cung cấp dịch vụ cắm trại và chèo SUP lưu động tại 608 Lý Thái Tổ, phường Pleiku) cho biết, nhu cầu thuê đồ cắm trại, dã ngoại tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi đang vào mùa hè.

“Khách hiện nay chủ yếu là nhóm bạn trẻ hoặc gia đình muốn tìm không gian ngoài trời để thư giãn cuối tuần. Nếu trước đây nhiều người thường chọn đi du lịch ngắn ngày ở ngoài tỉnh thì nay hoạt động dã ngoại, camping, chèo SUP ven hồ tại khu vực xung quanh phố Núi được quan tâm nhiều hơn.

Có những dịp cuối tuần, chúng tôi phải chuẩn bị nhiều điểm cắm trại cùng lúc tại khu vực Biển Hồ B. Chúng tôi lưu ý tất cả khách tham gia chèo SUP đều mặc áo phao để bảo đảm an toàn trong quá trình trải nghiệm”-anh Nhân nói.

Ngoài dịch vụ lưu động phục vụ nhu cầu của người dân, còn có các mô hình được đầu tư bài bản ở địa điểm thuận lợi cho việc cắm trại, dã ngoại. Trạm Camping (làng Ea Lũh, xã Biển Hồ) đang hoạt động thử nghiệm từ cuối tháng 4-2026 đến nay, tạo điểm đến mới nổi bật với khu “bãi biển thu nhỏ”. Trên diện tích khoảng 800 m², nơi đây bố trí các khu cắm trại, vui chơi, tắm, bếp phục vụ khách.

Anh Tiêu Minh - quản lý Trạm Camping - cho hay: “Chúng tôi tận dụng phần ven hồ sẵn có để tạo không gian “bãi biển thu nhỏ” giúp người dân và du khách có thêm trải nghiệm mới lạ giữa không gian thiên nhiên cao nguyên. Người lớn và trẻ em có thể chơi trên bãi cát, tắm hồ, cắm trại, ăn uống, ngắm cảnh và chèo SUP. Khu vực vui chơi dưới nước được bố trí phao dây khoanh vùng và các phương án cứu hộ, y tế nhằm bảo đảm an toàn cho du khách”.

Trạm Camping nhanh chóng thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến dịp cuối tuần. Anh Phạm Bình Dương (thôn Hợp Nhất, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Tôi biết đến Trạm Camping qua mạng xã hội. Buổi chiều ở đây mát mẻ, phù hợp để cắm trại và họp mặt cùng gia đình, bạn bè sau thời gian làm việc”.

Bãi bồi Tiên Sơn thu hút nhiều em nhỏ đến thả diều trong những ngày hè. Ảnh: Ngọc Duy

Tại thôn Tiên Sơn 1 (xã Biển Hồ), vào mùa khô khi mực nước hồ hạ thấp để lộ những dải bãi bồi rộng. Từ sáng đến chiều, khu vực này thu hút nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đến dựng lều, vui chơi ven hồ. Trẻ nhỏ tung tăng trên bãi cỏ, thích thú thả diều, trong khi người lớn ngồi ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ vùng ven Biển Hồ. Đáng ghi nhận là sau khi vui chơi, nhiều nhóm chủ động thu gom rác, dọn dẹp khu vực mình ngồi trước khi rời đi, góp phần giữ gìn cảnh quan chung.

Chị A Lan (xã Chư Păh) chia sẻ: “Cuối tuần, tôi thường cùng gia đình lên khu vực bãi bồi Tiên Sơn để cắm trại và nghỉ ngơi. Cả nhà chuẩn bị đồ ăn, lều trại rồi quây quần bên nhau. Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên giúp mọi người có thời gian thư giãn sau những ngày làm việc”.

Chị A Lan (bìa phải) cùng gia đình cắm trại tại bãi bồi Tiên Sơn. Ảnh: Ngọc Duy

Đến du lịch phố Núi, anh Danh Hoài Hận (du khách ở tỉnh An Giang) cũng dành thời gian đến bãi bồi Tiên Sơn ngắm cảnh và chụp ảnh. “Khung cảnh ở đây yên bình, không khí trong lành, mang lại cảm giác thư thái. Tôi ấn tượng với bãi cỏ rộng, cảnh núi non hùng vĩ và mặt hồ rất đẹp” - anh Hận chia sẻ.

Trước nhu cầu tìm đến vui chơi, trải nghiệm của đông đảo người dân và du khách, công tác bảo đảm ANTT, ATGT tại các khu vực ven hồ đã được lực lượng chức năng địa phương quan tâm.

Đại úy Nguyễn Văn Luân (Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Biển Hồ) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuần tra tại các khu vực ven hồ, điểm camping. Qua đó, cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chú ý đảm bảo an toàn khi vui chơi khu vực hồ, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm cắm trại, dã ngoại”.