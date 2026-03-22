Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Trải nghiệm như vậy đang được Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp với các trang trại xây dựng thành sản phẩm mới để ra mắt trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Hành trình “từ nông trại đến ly cà phê”

Gia Lai hiện có hơn 100 nghìn héc ta cà phê. Văn hóa cà phê cũng được hình thành như một phần nhịp sống của cư dân cao nguyên.

Tuy sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn nhưng đến nay Gia Lai vẫn chưa hình thành được sản phẩm du lịch cà phê đặc trưng, dù đã có một số đơn vị lữ hành tổ chức các tour trải nghiệm theo yêu cầu của du khách.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã tổ chức đoàn khảo sát tại một số vùng trồng cây cà phê của các doanh nghiệp như Tam Ba, Baka, Ngon Avatar… Đây đều là những mô hình trang trại hữu cơ quy mô lớn, có cảnh quan đẹp và đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, sau chuyến khảo sát, Hiệp hội đã hoàn thiện chương trình tour và chuẩn bị đưa vào quảng bá như một sản phẩm mới chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2026, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và chào bán tour.

Tour trải nghiệm Cafe Farm hướng tới thu hút khách trong nước và quốc tế yêu thích văn hóa bản địa và du lịch xanh. Ảnh: Chiêu Ly

Tour Cafe Farm sẽ đưa du khách bước vào hành trình khám phá xoay quanh cây cà phê, loại cây trồng được người Pháp đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, phát triển rực rỡ nhất ở Tây Nguyên.

Đến nông trại, du khách bắt đầu tham quan vườn trồng, trekking giữa những hàng cây xanh mát hay “tắm rừng cà phê” dưới tán lá sum suê.

Dưới bóng cây, du khách được nghe câu chuyện cà phê từ quy trình canh tác bền vững, chọn giống, chăm sóc hữu cơ, lắng nghe “nhịp thở” của cây cà phê qua từng mùa hoa trắng muốt đến lúc trái chín đỏ trên cành.

Vào mùa thu hoạch, du khách có thể trải nghiệm công đoạn thu hái cà phê chín mọng - khâu quan trọng nhất trong quy trình sản xuất cà phê đặc sản. Ngay tại nông trại, du khách còn được giới thiệu về các phương pháp chế biến cà phê như chế biến khô, chế biến ướt hay chế biến mật ong (honey).

Ở mỗi khâu chế biến, hương thơm nồng nàn đặc trưng của quả chín lên men sẽ tạo nên một trải nghiệm khứu giác khó quên. Nhất là, khách được thưởng thức hương vị cà phê theo khẩu vị riêng được pha chế bởi các chuyên gia ngay tại farm.

Du khách tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê honey tại một trang trại cà phê. Ảnh: Vũ Đức Thu Ân

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, mục tiêu của tour trải nghiệm cà phê hướng tới thu hút du khách nội địa và quốc tế yêu thích văn hóa bản địa và du lịch xanh.

“Chiến lược dài hạn, chúng tôi muốn chuyển Pleiku từ “điểm đến” thành “điểm dừng chân” với thời gian lưu trú dài hơn. Khi khách ở lại lâu hơn, địa phương có thể phát triển thêm các dịch vụ phụ trợ như ẩm thực, quà đặc sản hay lưu trú” - ông Trung chia sẻ.

Tạo dấu ấn du lịch từ “Cafe Farm”

Việc kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành và các nông trại cà phê được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho du lịch Gia Lai. Khi được tổ chức bài bản, tour trải nghiệm cà phê không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mà còn tạo nên một hệ sinh thái du lịch gắn với văn hóa cà phê.

Anh Vũ Đức Thuân - hướng dẫn viên du lịch và là chủ quán Chill Factory (đường Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) cho biết, nhiều nông trại cà phê đang rất hào hứng với chủ trương kết nối du lịch.

Đây là cơ hội để họ quảng bá sản phẩm, đặc biệt là các dòng cà phê đặc sản đang ngày càng được thị trường quan tâm. Theo anh Thuân, hành trình từ trái cà phê chín trên cây đến ly cà phê thành phẩm chứa đựng nhiều công đoạn và câu chuyện thú vị.

“Nếu du khách ở phương xa tới đây được kể câu chuyện về cà phê thông qua tour trải nghiệm tại farm, tận thấy người nông dân làm cà phê chất lượng cao bài bản, tỉ mỉ như thế nào… họ sẽ có góc nhìn khác hơn về ly cà phê họ đang uống, và quan trọng hơn, bị hấp dẫn bởi chính hành trình tạo nên loại thức uống này” - anh Thuân nói.

Du khách tìm hiểu các phương pháp pha chế cà phê để mang lại hương vị, độ đậm đặc và trải nghiệm thưởng thức khác nhau. Ảnh: Vũ Đức Thu Ân

Từng nhiều lần dẫn khách trải nghiệm tour cà phê, anh Lê Long, một hướng dẫn viên tại Pleiku cho rằng, tour trải nghiệm cà phê cần tạo sự khác biệt so với các sản phẩm tương tự ở Đắk Lắk hay Lâm Đồng.

Theo anh, ngoài trải nghiệm ở nông trại, du khách nên được thử rang xay và pha chế cà phê theo gu riêng, đồng thời kết hợp các yếu tố văn hóa bản địa để hành trình trở nên sâu sắc và đáng nhớ hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trương Thị Phương Nga - Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sinh thái Gia Lai - cho rằng, tour trải nghiệm cà phê có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, phù hợp với từng nhóm khách.

Có du khách muốn tìm hiểu sâu về nguồn gốc, vùng trồng và quy trình chế biến cà phê; có người lại chỉ muốn tận hưởng không gian mùa hoa cà phê tháng 3, khi những triền đồi phủ trắng sắc hoa và tỏa hương dịu dàng. Cũng có du khách thích trực tiếp rang xay và pha chế để tạo ra ly cà phê mang dấu ấn cá nhân.

Nếu được tổ chức bài bản, tour trải nghiệm cà phê không chỉ mang đến cho du khách một hành trình khám phá thú vị mà còn góp phần định vị Gia Lai như một điểm đến của văn hóa cà phê Tây Nguyên.