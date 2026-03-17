Hứa hẹn bùng nổ với đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được khai mạc với chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp Mega Concert quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám.

Chương trình khai mạc sẽ bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 28-3 (thứ Bảy) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Báo và phát thanh - truyền hình Gia Lai, đồng thời nối sóng với các đài phát thanh truyền hình địa phương và tiếp phát trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ sắc xanh của biển.

Các tiết mục được xây dựng giàu tính biểu trưng, gợi mở về sự khởi nguyên của sự sống và khát vọng phát triển. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng linh khí đại ngàn, hào khí Tây Sơn được thể hiện qua những lớp diễn mạnh mẽ.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám. Ảnh: BTC

Khi đại ngàn “chạm” vào biển xanh, sân khấu mở ra những hình ảnh lãng mạn, giàu chất thơ, gợi nhớ về miền đất quê hương của nhiều thi sĩ tài hoa thuộc nhóm Bàn Thành Tứ Hữu gồm Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan. Đại dương bao la, rực rỡ sắc màu cũng dần hiện hữu qua hình ảnh sứa biển, hải sản, san hô, cá Ông… mang đến cảm giác bình yên và thơ mộng.

“Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là sự giao thoa địa lý mà còn là sự gặp gỡ của linh khí núi rừng và hơi thở đại dương; là hành trình từ cao nguyên hùng vĩ đến miền duyên hải thơ mộng; là nơi tiếng cồng chiêng kết nối trời văn với đất võ, đồng thời là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.

Sự kết hợp giữa muông thú của đại ngàn “chạm” vào sắc màu sặc sỡ của đại dương tạo nên vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên. Văn hóa và con người giao thoa, mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp, hội nhập, hiện đại và phát triển.

Thông qua những thực cảnh hoành tráng, Gia Lai hiện lên sống động, đưa khán giả như bước vào hành trình khám phá vùng đất này: chạm vào ánh sáng khởi nguyên, cảm nhận linh khí đại ngàn, hòa cùng hào khí Tây Sơn và khoảnh khắc đại ngàn vươn mình chạm tới biển xanh.

Dàn sao“Say Hi” hứa hẹn khuấy động Mega Concert trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: BTC

Sau chương trình nghệ thuật, khán giả sẽ tiếp tục được hòa mình vào Mega Concert sôi động. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy tụ dàn line-up “siêu khủng” cả về chất lượng lẫn số lượng đến từ vũ trụ “Say Hi” xuất hiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia.

Góp mặt tại Mega Concert là nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích như: Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San.

Đặc biệt, các ca khúc và màn kết hợp quen thuộc từng làm nên dấu ấn của vũ trụ “Say Hi” sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại Quy Nhơn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, sôi động cho khán giả.

Bên cạnh đó, màn pháo hoa đặc biệt sẽ hứa hẹn mang đến điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội.