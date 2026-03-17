Hứa hẹn bùng nổ với đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được khai mạc với chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp Mega Concert quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám. 

Chương trình khai mạc sẽ bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 28-3 (thứ Bảy) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Báo và phát thanh - truyền hình Gia Lai, đồng thời nối sóng với các đài phát thanh truyền hình địa phương và tiếp phát trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ sắc xanh của biển.

Các tiết mục được xây dựng giàu tính biểu trưng, gợi mở về sự khởi nguyên của sự sống và khát vọng phát triển. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng linh khí đại ngàn, hào khí Tây Sơn được thể hiện qua những lớp diễn mạnh mẽ.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám. Ảnh: BTC

Khi đại ngàn “chạm” vào biển xanh, sân khấu mở ra những hình ảnh lãng mạn, giàu chất thơ, gợi nhớ về miền đất quê hương của nhiều thi sĩ tài hoa thuộc nhóm Bàn Thành Tứ Hữu gồm Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan. Đại dương bao la, rực rỡ sắc màu cũng dần hiện hữu qua hình ảnh sứa biển, hải sản, san hô, cá Ông… mang đến cảm giác bình yên và thơ mộng.

“Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là sự giao thoa địa lý mà còn là sự gặp gỡ của linh khí núi rừng và hơi thở đại dương; là hành trình từ cao nguyên hùng vĩ đến miền duyên hải thơ mộng; là nơi tiếng cồng chiêng kết nối trời văn với đất võ, đồng thời là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.

Sự kết hợp giữa muông thú của đại ngàn “chạm” vào sắc màu sặc sỡ của đại dương tạo nên vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên. Văn hóa và con người giao thoa, mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp, hội nhập, hiện đại và phát triển.

Thông qua những thực cảnh hoành tráng, Gia Lai hiện lên sống động, đưa khán giả như bước vào hành trình khám phá vùng đất này: chạm vào ánh sáng khởi nguyên, cảm nhận linh khí đại ngàn, hòa cùng hào khí Tây Sơn và khoảnh khắc đại ngàn vươn mình chạm tới biển xanh.

Dàn sao“Say Hi” hứa hẹn khuấy động Mega Concert trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: BTC

Sau chương trình nghệ thuật, khán giả sẽ tiếp tục được hòa mình vào Mega Concert sôi động. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy tụ dàn line-up “siêu khủng” cả về chất lượng lẫn số lượng đến từ vũ trụ “Say Hi” xuất hiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia.

Góp mặt tại Mega Concert là nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích như: Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San.

Đặc biệt, các ca khúc và màn kết hợp quen thuộc từng làm nên dấu ấn của vũ trụ “Say Hi” sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại Quy Nhơn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, sôi động cho khán giả.

Bên cạnh đó, màn pháo hoa đặc biệt sẽ hứa hẹn mang đến điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội.

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Di sản văn hóa vùng biên - Gắn bảo tồn với phát triển

Video

(GLO)- Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Gắn bảo tồn với phát triển, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tìm được hướng đi phù hợp để văn hóa - lịch sử trở thành nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trong đó có xã Ia Dơk.

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995- Làm mới hồn quê

(GLO)- Từ đồng ruộng, hạt nếp được nâng niu, ấp ủ, chắt chiu tinh hoa tạo nên dòng sản phẩm nước uống ngọt thơm, dinh dưỡng. Các bạn trẻ của Nếp Việt Heritage còn nâng tầm sản phẩm bằng quy trình sản xuất khoa học, đồng đều và truyền thông gắn liền với văn hóa truyền thống quê nhà. 

Phát triển hạ tầng cho ngành du lịch

(GLO)- Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều công trình, dự án mới đã đồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, nhiều dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng để phát triển ngành du lịch, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bộ chiêng Kơ Đơ trở thành bảo vật quốc gia

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Lớp học không tường: Học lịch sử qua hình ảnh, hiện vật

(GLO)- Các em học sinh khối lớp 1 (Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã có một buổi học đầy thú vị tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Kiến thức lịch sử không còn nằm trên trang giấy, các em được trực tiếp nhìn ngắm các hiện vật, hình ảnh, từ đó hiểu và yêu thêm con người, đất nước, quê hương.

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

(GLO)-Hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực, thể thao và xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra tại Gia Lai trong tháng 3. Đặc biệt, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia hoành tráng, ấn tượng vào tối 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ chính thức khởi động hành trình quảng bá điểm đến suốt năm 2026.

60s Gia Lai: Nhơn Lý mùa biển rộ

(GLO)- Mùa xuân cũng là mùa biển rộ của ngư dân tại làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông). Mỗi ngày, những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi từ tờ mờ sáng để bắt cá cơm, ruốc biển, mực... Hãy đến Nhơn Lý để cảm nhận nhịp điệu lao động rộn ràng mà của ngôi làng bình dị ven biển.