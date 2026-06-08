Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17-8

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13 đến 17-8.

Sự kiện bao gồm các hoạt động chính như: Khảo sát du lịch tỉnh Gia Lai, khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 và Giới thiệu Du lịch tỉnh Gia Lai; chương trình nối giao thương các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế (B2B); Diễn đàn Lữ hành quốc tế về du lịch tại Gia Lai; Tọa đàm “Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”.

Ngoài ra còn có các hoạt động Gala Dinner, Welcome Dinner; chương trình giới thiệu của Tập đoàn FLC.

Sự kiện có quy mô dự kiến khoảng 550 đại biểu doanh nghiệp, bao gồm: Đại diện lãnh đạo của 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (Buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và Gia Lai gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga và CIS, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… Đại diện lãnh đạo của 200 doanh nghiệp lữ hành lớn của Việt Nam (Buyer nội địa); 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch của Gia Lai và một số tỉnh lân cận (khách sạn, điểm đến, nhà hàng, cửa hàng, giải trí…). Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Du lịch biển là một lợi thế nổi bật của phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Phương Vi

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 được tổ chức tại Gia Lai nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Gia Lai đến với các địa phương trong nước và quốc tế; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm du lịch mới sau sáp nhập tỉnh, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đồng thời, tạo diễn đàn kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, các nhà đầu tư, đối tác du lịch trong và ngoài nước; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Gia Lai với các tỉnh, thành phố và thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, đưa Ngày Lữ hành Việt Nam trở thành một sự kiện du lịch thường niên, có tầm cỡ trong ngành du lịch Việt Nam và trong khu vực; tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp du lịch quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và quốc tế. Từ đó, nâng cao vị thế, vai trò của hoạt động kinh doanh lữ hành; góp phần gia tăng lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.