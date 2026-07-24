(GLO)- Chiều 24-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai đã phát động cuộc thi.

Tại buổi phát động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết: “Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật ứng dụng, mà là hành trình tìm kiếm một biểu tượng có khả năng đại diện cho hình ảnh của tỉnh trong thời gian tới”.

Ban Tổ chức mong muốn tìm kiếm một biểu tượng đủ sức kể câu chuyện về vùng đất, con người Gia Lai bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, bản sắc và khát vọng phát triển; trở thành “ngôn ngữ của hình ảnh” góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập và đồng hành cùng địa phương trong suốt chặng đường phát triển lâu dài.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh kêu gọi các nhà thiết kế, họa sĩ, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên mỹ thuật, các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân dành thời gian, trí tuệ, tài năng và tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất Gia Lai để sáng tạo nên những tác phẩm xuất sắc.

“Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ nhận nhiều tác phẩm xuất sắc, lựa chọn được một biểu trưng thực sự tiêu biểu, mang tầm vóc và khát vọng của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ phát triển mới” - bà Hạnh bày tỏ.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai được tổ chức trên phạm vi cấp tỉnh, dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi; tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, biểu trưng cần thể hiện bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: H.V

Tác phẩm cần có tính khái quát cao, truyền tải được hình ảnh, giá trị và tinh thần đặc trưng của tỉnh Gia Lai; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn các giá trị văn hóa với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Biểu trưng phải có khả năng dễ nhận diện cao, dễ ứng dụng trên các nền tảng số, sản phẩm truyền thông và trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu tỉnh Gia Lai.

Bố cục của biểu trưng phải trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao; rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận lợi trong việc sử dụng trên mọi chất liệu; phóng to, thu nhỏ vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật; phù hợp với mục đích, yêu cầu, chủ đề của cuộc thi; bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tác phẩm dự thi phải bảo đảm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và yêu cầu về kỹ thuật trình bày của Ban Tổ chức.

Các tác giả có thể vận dụng những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của Gia Lai như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi... trong quá trình sáng tác logo tỉnh. Ảnh: H.V

Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy A4 (21 x 29,7 cm) nền trắng; mẫu biểu trưng có kích thước không quá 15 x 15 cm, phiên bản chính khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản và phải có phiên bản đơn sắc, đen trắng, âm bản/dương bản để bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước và nền tảng truyền thông khác nhau.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30-10 (tính theo dấu bưu điện đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện). Tác giả có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhơn) hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ email svhttdltinhgialai@gmail.com.

Cuộc thi có cơ cấu gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại và xây dựng thương hiệu của tỉnh.

Xem thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai tại đây.