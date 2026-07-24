Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai đã phát động cuộc thi.

Tại buổi phát động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết: “Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật ứng dụng, mà là hành trình tìm kiếm một biểu tượng có khả năng đại diện cho hình ảnh của tỉnh trong thời gian tới”.

Ban Tổ chức mong muốn tìm kiếm một biểu tượng đủ sức kể câu chuyện về vùng đất, con người Gia Lai bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, bản sắc và khát vọng phát triển; trở thành “ngôn ngữ của hình ảnh” góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập và đồng hành cùng địa phương trong suốt chặng đường phát triển lâu dài.

phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-logo-tinh-gia-lai-1.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh kêu gọi các nhà thiết kế, họa sĩ, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên mỹ thuật, các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân dành thời gian, trí tuệ, tài năng và tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất Gia Lai để sáng tạo nên những tác phẩm xuất sắc.

“Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ nhận nhiều tác phẩm xuất sắc, lựa chọn được một biểu trưng thực sự tiêu biểu, mang tầm vóc và khát vọng của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ phát triển mới” - bà Hạnh bày tỏ.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai được tổ chức trên phạm vi cấp tỉnh, dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi; tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, biểu trưng cần thể hiện bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-logo-tinh-gia-lai-2.jpg
Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: H.V

Tác phẩm cần có tính khái quát cao, truyền tải được hình ảnh, giá trị và tinh thần đặc trưng của tỉnh Gia Lai; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn các giá trị văn hóa với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Biểu trưng phải có khả năng dễ nhận diện cao, dễ ứng dụng trên các nền tảng số, sản phẩm truyền thông và trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu tỉnh Gia Lai.

Bố cục của biểu trưng phải trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao; rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận lợi trong việc sử dụng trên mọi chất liệu; phóng to, thu nhỏ vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật; phù hợp với mục đích, yêu cầu, chủ đề của cuộc thi; bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tác phẩm dự thi phải bảo đảm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và yêu cầu về kỹ thuật trình bày của Ban Tổ chức.

phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-tinh-gia-lai-3.jpg
Các tác giả có thể vận dụng những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của Gia Lai như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi... trong quá trình sáng tác logo tỉnh. Ảnh: H.V

Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy A4 (21 x 29,7 cm) nền trắng; mẫu biểu trưng có kích thước không quá 15 x 15 cm, phiên bản chính khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản và phải có phiên bản đơn sắc, đen trắng, âm bản/dương bản để bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước và nền tảng truyền thông khác nhau.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30-10 (tính theo dấu bưu điện đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện). Tác giả có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhơn) hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ email svhttdltinhgialai@gmail.com.

Cuộc thi có cơ cấu gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại và xây dựng thương hiệu của tỉnh.

Xem thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai tại đây.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

Văn hóa

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

null