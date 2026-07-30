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113 nhà báo tham gia tập huấn an toàn thông tin trong môi trường số

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sáng 30-7, tại TP. Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo, tập huấn về an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số.

Tham dự hội thảo và tập huấn có 113 đại biểu là lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách chuyển đổi số báo chí cùng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Dự khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi; bà Hoàng Thị Bích Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Cục Báo chí); đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cùng các báo cáo viên.

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Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Phương

Trong 2 ngày 30 và 31-7, các chuyên gia, báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong hoạt động báo chí, truyền thông số; bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí; sử dụng AI trong báo chí.

Thông qua chương trình, học viên được trang bị các phương pháp, công cụ nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin, đánh giá và sử dụng an toàn nội dung do AI tạo sinh; đồng thời nâng cao kỹ năng bảo vệ thiết bị, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu tác nghiệp và xử lý các rủi ro an ninh mạng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy của sản phẩm báo chí, hạn chế sai sót do sử dụng thông tin giả hoặc nội dung AI chưa được kiểm chứng.

Quang cảnh hội thảo, tập huấn. Ảnh: Minh Phương

Quang cảnh hội thảo, tập huấn. Ảnh: Minh Phương

Sau khi kết thúc 3 chuyên đề, học viên lớp tập huấn sẽ đi thực tế tại cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ, đồng thời thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá kết quả.

Đây là căn cứ để Ban tổ chức xét duyệt danh sách học viên/đơn vị đạt kết quả hoàn thành chương trình, làm minh chứng đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí hàng năm.

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