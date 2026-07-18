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Phường Pleiku tổ chức chương trình văn nghệ “Khúc ca mừng Đại hội, son sắt nghĩa tri ân”

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MINH CHÍ
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(GLO)- Tối 17-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc ca mừng Đại hội, son sắt nghĩa tri ân”.

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Các tiết mục được dàn dựng công phu. Ảnh: Minh Chí

Chương trình văn nghệ “Khúc ca mừng Đại hội, son sắt nghĩa tri ân” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn đến xem, cổ vũ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

12 tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Các tiết mục do hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn viên thanh niên, viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường, đoàn viên Công đoàn phường cùng các hạt nhân văn nghệ trên địa bàn biểu diễn, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong lòng khán giả.

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Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã trao 17 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng) cho 17 gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Minh Chí
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