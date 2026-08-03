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Gia Lai: Hàng trăm võ sinh đồng diễn võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

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ĐOAN NGỌC
PHAN LÀI - NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, sáng 3-8, chương trình đồng diễn võ cổ truyền diễn ra sôi nổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Tham gia chương trình có hàng trăm võ sinh đến từ các võ đường, câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các võ sinh cùng đồng diễn Quyền căn bản công và Hùng kê quyền - hai bài quyền tiêu biểu của võ cổ truyền Việt Nam, tạo nên màn trình diễn đồng đều, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ và sức sống của di sản võ học dân tộc.

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Hàng trăm võ sinh đến từ tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đồng diễn võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng 3-8. Ảnh: Dũng Nhân

Đáng chú ý, lực lượng võ sinh của tỉnh Gia Lai tham gia với số lượng đông đảo, đại diện cho nhiều võ đường, môn phái trong tỉnh. Những màn đồng diễn được tập luyện công phu không chỉ góp phần tạo nên khí thế cho chương trình mà còn thể hiện sự phát triển của phong trào võ cổ truyền trên địa bàn.

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Đoàn võ sinh của tỉnh Gia Lai tham gia đồng diễn với lực lượng đông đảo. Ảnh: Đoan Ngọc

Võ sinh Huỳnh Minh Nhật, thành viên CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước, chia sẻ: “Được tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc tối qua (ngày 2-8) và đồng diễn tại võ cổ truyền vào sáng nay (ngày 3-8) là niềm vinh dự đối với em. Đây là dịp để chúng em giao lưu, học hỏi với các võ sinh trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu võ cổ truyền Bình Định đến đông đảo bạn bè, du khách”.

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Nhiều võ sinh “nhí” đến từ môn phái Nam Thiếu Lâm tự Sơn Đông Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên) tham gia đồng diễn võ thuật. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc huy động đông đảo võ sinh tham gia đồng diễn võ cổ truyền không chỉ góp phần tạo nên thành công cho Liên hoan mà còn khẳng định phong trào tập luyện võ cổ truyền của tỉnh nhà, cũng như các tỉnh bạn ngày càng phát triển.

“Thông qua các hoạt động đồng diễn, giao lưu, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thượng võ, khơi dậy niềm tự hào về võ cổ truyền Việt Nam trong thế hệ trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai là địa phương giàu truyền thống văn hóa, tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị di sản võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Hiếu chia sẻ.

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Đồng diễn bài Hùng kê quyền. Ảnh: Đoan Ngọc

Chương trình đồng diễn là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy giá trị di sản võ cổ truyền Bình Định gắn với phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh Gia Lai.

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Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam được nhiều võ sinh thể hiện đẹp mắt. Ảnh: Đoan Ngọc

Tiếp nối các hoạt động của Liên hoan, từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay (ngày 3.8), tại Công viên Xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn võ thuật cổ truyền với sự tham gia của gần 500 võ sư, võ sinh đến từ nhiều đoàn trong nước và quốc tế đến từ Pháp, Đức, Thụy Sỹ, Italia, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Maroc, Algeria... , hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, góp phần quảng bá tinh hoa võ học Việt Nam đến đông đảo công chúng.

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Khán giả theo dõi, chụp ảnh màn đồng diễn võ thuật. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo chương trình, sáng 4-8, các đoàn võ thuật của Gia Lai, các tỉnh, thành trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục giao lưu, biểu diễn tại nhiều địa điểm di tích, danh lam trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gồm chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và Di tích An Khê Trường (phường An Khê). Đây là dịp để các đoàn võ thuật quốc tế và trong nước gặp gỡ, giao lưu chuyên môn, đồng thời đưa võ cổ truyền đến gần hơn với người dân, du khách tại các không gian văn hóa, di tích lịch sử của địa phương.

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