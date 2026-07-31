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Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo cho cán bộ xã, phường, doanh nghiệp

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Ngày 30-7, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn. Tham gia Hội nghị có 207 học viên đến từ 77 xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực phía Tây Gia Lai.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên đến từ Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 75/2025/QH15.

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Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Đồng thời, Hội nghị đã triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan như Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26-12-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL ngày 22-5-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Trong quá trình tập huấn, các báo cáo viên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng thảo luận với học viên, giải đáp các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá triển khai thực hiện tại cơ sở.

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