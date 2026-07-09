Gia Lai giành 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc tại Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc

(GLO)- Tối 8-7, tại TP. Huế, Ban tổ chức Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026 đã tổng kết, bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia.

Tại lễ trao giải, 2 đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh Gia Lai gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã đoạt 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc cùng 2 giấy khen dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, chương trình nghệ thuật chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” của Đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh đoạt huy chương bạc hạng mục chương trình.

Tiết mục bài chòi Nhớ ơn Bác Hồ giành huy chương vàng; tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Nhịp điệu quê hương và liên khúc Đại ngàn chạm biển xanh cùng huy chương bạc.

Tiết mục bài chòi "Nhớ ơn Bác Hồ" chinh phục cảm xúc của khán giả tại TP. Huế. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai-miền đất sử thi” của Đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng được trao huy chương bạc hạng mục chương trình.

Tiết mục kể khan Jrai Lời kể bên nhà rông đoạt huy chương vàng; tiết mục dân ca Jrai Hái cà đắng và hòa tấu nhạc cụ Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới giành huy chương bạc.

Đêm kể khan bên bếp lửa nhà rông được tái hiện tại Hội diễn. Ảnh: Hồng Thắm

Ngoài các giải thưởng tập thể, nhạc sĩ Trần Kim Vân-viên chức Phòng Nghiệp vụ văn hóa (Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai) và bà Bùi Thị Thắm-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Văn nghệ quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San được Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tham gia Hội diễn.

Hội diễn Đàn và Hát dân ca 3 miền năm 2026 do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại TP Huế từ ngày 4 đến 8-7-2026, thu hút 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia.