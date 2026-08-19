Gia Lai: Hơn 150 tư liệu, hiện vật sẽ được trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

(GLO)- Bảo tàng Pleiku sẽ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” lúc 8 giờ ngày 25-8 tại Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2-9 nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào miền Nam và tình cảm son sắt của miền Nam đối với Bác.

Một trong 4 phần nội dung trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ĐVCC

Với hơn 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu, triển lãm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai và những kết quả nổi bật của Gia Lai trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, tháng 10-1962. Ảnh: ĐVCC

Nội dung trưng bày gồm 4 phần: Bối cảnh Sài Gòn – Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước; Người đi tìm hình của nước; Bác Hồ sống mãi trong lòng miền Nam; Gia Lai nhớ mãi ơn Người.

Các tư liệu được sắp xếp theo tiến trình lịch sử kết hợp các mảng chuyên đề, góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ 25-8 đến 25-9-2026 tại Bảo tàng Pleiku.

Đây cũng là hoạt động tăng cường hợp tác chuyên môn giữa Bảo tàng Pleiku và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.