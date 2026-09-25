(GLO)- Sáng 25-9, tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức khai mạc triển lãm “Đầm Thị Nại: Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ”.

Triển lãm “Đầm Thị Nại: Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ” là một trong những kết quả của dự án hợp tác Pháp - Việt “Sống cùng các dòng sông”, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: H.V

Thông qua nghiên cứu khoa học kết hợp nhiếp ảnh, minh họa và phim tài liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng những góc nhìn đa chiều về cảnh quan, hệ sinh thái, cộng đồng cư dân và các hoạt động gắn với Đầm Thị Nại.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 50 km², kết nối với sông Kôn, sông Hà Thanh và thông ra Biển Đông. Đây là một hệ sinh thái ven biển năng động, chịu tác động của thủy triều, dòng chảy sông theo mùa, các hiện tượng khí hậu và hoạt động của con người.

Quang cảnh buổi triển lãm. Ảnh: H.V

Trong khuôn khổ dự án, từ tháng 4-2025 đến tháng 7-2026, các nhà khoa học đã thực hiện 8 đợt khảo sát thực địa, thu thập và phân tích hàng trăm mẫu nước, trầm tích.

Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ hơn cơ chế vận hành của Đầm Thị Nại, sự biến đổi theo mùa, quá trình trao đổi giữa sông và biển cũng như chất lượng môi trường của đầm.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: H.V

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên và Alexis Chaigneau, các minh họa nguyên bản của Paul Rey được thực hiện với sự phối hợp của các nhà khoa học trong dự án; cùng bộ phim tài liệu ngắn “Mùa Thị Nại” của đạo diễn Solène Ouillon.

Đại biểu tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: H.V

Sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật giúp câu chuyện về Đầm Thị Nại được tiếp cận theo hướng gần gũi, trực quan hơn. Bên cạnh đó, triển lãm còn khắc họa đời sống của cộng đồng cư dân ven đầm, những hoạt động sinh kế gắn với mặt nước và thách thức mà hệ sinh thái này đang đối mặt.

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo - ExploraScience Quy Nhơn đến ngày 25-3-2027.