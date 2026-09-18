Nguyễn Thảo Dương và hành trình trở thành “Ngôi sao đại ngàn”

(GLO)- Từ sự tò mò ban đầu, Nguyễn Thảo Dương dần tìm thấy niềm đam mê piano và nghiêm túc theo đuổi âm nhạc. Mùa hè 2026, em xuất sắc giành huy chương vàng thứ hai tại Liên hoan Piano toàn quốc, đồng thời được trao danh hiệu “Ngôi sao đại ngàn”.

Nguyễn Thảo Dương hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku). Vốn dĩ mang tính cách năng động và khá tinh nghịch, thế nhưng, khi ngồi trước đàn piano, Dương lại trở thành một cô bé hoàn toàn khác: tập trung, tỉ mỉ, kỷ luật và biết tự đặt mục tiêu cho mình.

Em Nguyễn Thảo Dương say mê bên phím đàn piano. Ảnh: Thanh Sáng

Lần đầu tiên Dương tiếp xúc với tiếng đàn piano là từ thói quen nghe nhạc của bố mẹ. Vào những ngày nghỉ, gia đình em thường vừa bật nhạc không lời, vừa làm việc nhà hoặc cùng nhau thư giãn.

Với tính cách của một đứa trẻ, Dương không khỏi tò mò và mong muốn được tìm hiểu về đàn piano - loại nhạc cụ phát ra âm thanh du dương mà em vẫn thường được nghe.

Chiều lòng con gái, bố mẹ Dương quyết định cho em đi học đàn tại Trung tâm Âm nhạc Quốc Piano (phường Hội Phú), dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Phú Quốc.

Những ngày đầu, piano với Dương chỉ đơn giản là sự khám phá mới mẻ. Bố mẹ em cũng xem việc học piano là một hoạt động giải trí bổ ích, giúp con rèn luyện tính cách, trở nên điềm tĩnh và tự tin hơn.

Năm 2024, Thảo Dương lần đầu thử sức với Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Piano Việt Nam. Ảnh: NVCC

Sau khoảng 1 năm theo học tại trung tâm, gia đình quyết định mua đàn piano để con gái có thể luyện tập thêm tại nhà.

Từ đó, những phím đàn dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, gắn liền với hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của em.

Hè năm lớp 3, Dương đăng ký tham gia Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Piano Việt Nam ở TP. Huế. Lần đầu tiên bước lên một sân khấu rộng, trước Ban Giám khảo cùng rất đông khán giả, cô bé không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

“Lúc đó, bố mẹ động viên em cứ xem cuộc thi như một buổi biểu diễn ở lớp, hoặc đơn giản là chơi đàn cho bố mẹ nghe ở nhà. Nhờ vậy, em cũng bớt lo lắng. Ở cuộc thi này em không đạt giải do bản thân còn thiếu kinh nghiệm và có ít thời gian để chuẩn bị” - Thảo Dương nhớ lại.

Không nản chí, 1 năm sau, cô bé tiếp tục đăng ký tham gia Liên hoan Piano toàn quốc năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk. Và lần này, em đã thu về "quả ngọt" khi sở hữu tấm huy chương vàng ở bảng bán chuyên.

Tiếp nối thành công đầu tiên, Thảo Dương tiếp tục ghi danh tranh tài tại Liên hoan Piano toàn quốc năm 2026. Lứa tuổi càng lớn, yêu cầu chuyên môn càng cao. Vì thế, em luôn nỗ lực tập luyện, chuẩn bị thật kỹ cho liên hoan.

“Năm nay, em dự thi với bản Trois Nocturne Opus 9 của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin. Em có khoảng 3 tháng để tập luyện. Trong suốt quá trình đó, thầy Quốc luôn theo sát hỗ trợ em. Nhiều khi em tập đến tối muộn, thầy vẫn chờ cuộc gọi để nghe và góp ý" - Dương kể.

Những nỗ lực ấy của Dương cuối cùng đã được đền bù xứng đáng khi em tiếp tục đạt huy chương vàng ở bảng bán chuyên; trở thành 1 trong 10 thí sinh được Ban Tổ chức Liên hoan vinh danh “Ngôi sao đại ngàn” vì thành tích 2 huy chương vàng ở 2 mùa liên tiếp.

Đây được xem là thành tích ấn tượng với một cô bé 12 tuổi. Thế nhưng, với Thảo Dương và gia đình em, giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu duy nhất. Dương chia sẻ: “Điều giá trị nhất mà em nhận được khi tham gia các cuộc thi chính là cơ hội gặp gỡ, học hỏi thêm từ những nghệ sĩ, chuyên gia cũng như các thí sinh đến từ nhiều nơi trên cả nước".

Bố mẹ Dương cũng chưa bao giờ tạo áp lực cho con gái. Chị Hồ Thị Xuân Thanh (mẹ của Dương) cho hay: "Luyện tập, biểu diễn piano mang lại cho con cơ hội đến nhiều nơi; qua đó, làm giàu thêm trải nghiệm, vốn hiểu biết của bản thân. Đặc biệt, con còn được truyền cảm hứng, động lực từ những người tài năng mà mình gặp gỡ".

Thảo Dương cùng bố, mẹ và em trai. Ảnh: Thanh Sáng

Còn theo anh Nguyễn Thành Công (bố của Thảo Dương), việc học piano đã giúp con gái anh rèn luyện tư duy, tăng khả năng tập trung và nâng cao tính tự lập. Những thành tích Dương đạt được ở bộ môn piano không chỉ đến từ năng khiếu, mà còn từ sự kiên trì và kỷ luật của bản thân.

Thầy giáo Nguyễn Phú Quốc nhận xét: “Ngay khi Dương làm quen với âm nhạc, tôi đã nhận ra cô bé có khả năng cảm âm rất tốt, tiếp thu và thực hiện những hướng dẫn của thầy nhanh chóng. Song, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự chăm chỉ của em. Với mỗi bài học, Dương đều tập luyện rất nghiêm túc và thường hoàn thành khá nhanh”.

Thảo Dương đã có 5 năm luyện piano cùng thầy giáo Nguyễn Phú Quốc. Ảnh: Thanh Sáng

Từ nền tảng hiện tại, thầy Quốc đang định hướng Dương tiếp tục học piano một cách bài bản theo phong cách cổ điển. Con đường này đòi hỏi em phải duy trì cường độ tập luyện ổn định, tiếp tục rèn luyện kỹ thuật, từng bước tiếp cận những tác phẩm khó hơn và thử sức ở nhiều cuộc thi đòi hỏi cấp độ chuyên môn cao hơn.

Thầy Quốc cũng kỳ vọng sự chăm chỉ, kiên trì cùng niềm đam mê sẵn có sẽ giúp Dương biến năng khiếu thành năng lực thực sự.

Từ những giai điệu piano quen thuộc trong gia đình, Nguyễn Thảo Dương đã từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê bằng sự kiên trì và nỗ lực. 2 tấm huy chương vàng liên tiếp tại Liên hoan Piano toàn quốc cùng danh hiệu “Ngôi sao đại ngàn” không chỉ là phần thưởng cho quá trình tập luyện, mà còn trở thành động lực để cô học trò nhỏ tiếp tục chinh phục những thử thách mới trên hành trình âm nhạc.