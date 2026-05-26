Festival Piano Talent toàn quốc 2026: Sân khấu ghi danh thầy trò vùng khó

(GLO)- Dường như nơi nào có âm nhạc thì ở nơi đó, những ước mơ cũng sẽ được nhóm lên, dù còn không ít khó khăn. Tham dự Festival Piano Talent toàn quốc 2026, học viên đến từ 2 lớp dạy nhạc tại xã Đức Cơ đã đạt nhiều thành tích.

Festival Piano Talent toàn quốc 2026 do Viện Phát triển giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), thu hút hơn 2.000 thí sinh trên cả nước tham gia, gấp đôi so với mùa giải trước. Qua 2 vòng thi sơ loại và bán kết, 800 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Người thầy mặc áo lính

Tham gia sân chơi lớn trên, 4 học trò của trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thúc Trường (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15) đều khẳng định được mình. Cụ thể, ở bảng C tự do, em Thiều Đình Nguyên và em Cái Thị Thanh Hằng đem về 2 HCB, em Nguyễn Bình Nguyên đoạt giải khuyến khích; ở bảng D tự do, em Dương Thanh Phương đoạt HCĐ.

Thầy Hồ Thúc Trường và em Thiều Đình Nguyên, huy chương bạc Festival Piano Talent toàn quốc 2026. Ảnh: Lam Nguyên

Trung tá Hồ Thúc Trường cho hay, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ông nhận công tác tại Huyện đoàn Đức Cơ (cũ). Năm 2007, ông chuyển về Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (xã Ia Krêl), phụ trách mảng công tác Đoàn và công tác dân vận.

Xuất phát từ mong muốn đưa bộ môn nghệ thuật hàn lâm này đến với các em nhỏ vùng biên, ông bắt đầu mở lớp dạy piano tại nhà mình ở xã Đức Cơvào năm 2020. Do piano còn khá xa lạ với nhiều gia đình ở địa phương nên có thời điểm, lớp chỉ có vài em theo học. Dù vậy, người thầy mặc áo lính vẫn kiên nhẫn duy trì hoạt động, đồng thời sẵn sàng dạy miễn phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự tận tâm của thầy Trường, học trò ngày càng khẳng định sự tiến bộ rõ rệt khi số giải thưởng tăng lên, màu huy chương “nâng cấp” dần qua Festival Piano Talent toàn quốc hằng năm. Năm 2026, lần đầu tiên mang về HCB cho lớp, em Thiều Đình Nguyên (lớp 3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đức Cơ) cho biết: “Piano khó học, nhưng khi chơi nhạc cụ này, em cảm thấy như được hòa vào từng nốt nhạc. Thầy Trường dạy chúng em rất nhiệt tình và tận tâm. Em sẽ cố gắng tập luyện để được biểu diễn ở những sân khấu lớn hơn nữa”.

Tiếp nối thế hệ

Cùng đưa thí sinh ra Hà Nội tham gia Festival Piano Talent toàn quốc 2026 có học trò cũ của thầy Trường là cô giáo Trần Thị Thanh Thảo (giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Đinh Núp, xã Ia Krêl). Tại cuộc thi này, 3 em ở lớp dạy nhạc tại nhà của cô Thảo ở xã Đức Cơ cũng đạt thành tích cao, gồm 1 HCB (Phùng Ngọc Khánh An, bảng C tự do) và 2 HCĐ (Trần Nguyễn Ngọc Minh, bảng C tự do và Nguyễn Mai Ngọc Trinh, bảng E tự do).

Cô giáo Trần Thị Thanh Thảo bên một học viên ở lớp dạy đàn tại nhà. Ảnh: Lam Nguyên

Cô Thảo nhớ lại, thầy Trường từng mở lớp dạy organ đầu tiên vào năm 2002, khi còn làm ở Huyện đoàn Đức Cơ, song chỉ duy trì vài năm. Cô Thảo là một trong những học viên lứa đầu. Khi đó, cô chỉ học cho biết chứ chưa nghĩ sâu xa. Không ngờ, lớp học năng khiếu ngày đó lại âm thầm định hướng nghề nghiệp tương lai.

Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Gia Lai năm 2011, cô học liên thông tại Học viện Âm nhạc Huế. “Ấn tượng của mình về thầy Trường ngày ấy là phong cách điềm đạm, tận tình. Sau này, mình cũng học thầy ở điều đó, đồng thời vận dụng những kỹ năng sư phạm đã được đào tạo để dạy học trò” - cô Thảo bộc bạch.

Trò chuyện trong tiếng đàn thánh thót của lớp học nhạc, em Phùng Ngọc Khánh An (lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Đức Cơ) kể: “Khi mới học piano cách đây 3 năm, em thấy khó nên đã muốn bỏ cuộc. Khi đoạt HCB mới đây, em vui lắm. Em mong muốn dự thi năm sau sẽ đổi được màu huy chương”.

Thắp sáng tình yêu âm nhạc

Thầy Trường cho hay, hiện lớp dạy đàn của ông có khoảng 60 em thì hơn 1/3 trong số đó là học viên người Jrai với khả năng cảm âm rất tốt. Em Kpuih H’Juliet (học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Đức Cơ) chia sẻ: “Em mới học piano được 4 tháng nhưng thấy rất hứng thú”.

Mong ước của thầy Trường là đưa các học viên này tham gia cọ xát tại các cuộc thi lớn, trước mắt là Festival Piano toàn quốc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Âm nhạc An Piano tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong khi đó, chứng kiến em Phan Quốc Khải (học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ia Krêl) chơi thành thục những bản nhạc của Richard Clayderman tại lớp dạy đàn của cô Thảo, khó tin rằng em bị khiếm thị và cũng chỉ mới học được vài tháng. Với Khải, âm nhạc như một cuộc dạo chơi trong tâm trí, để từ đó em tự thắp lên ánh sáng của riêng mình.

Là mẹ em Khải, chị Phạm Thị Thanh (thôn Ia Lâm, xã Ia Krêl) xúc động kể: “Thấy cháu học chơi piano nhanh như vậy, tôi rất mừng và mong con có thể theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Gia đình biết ơn cô Thảo lúc nào cũng kiên nhẫn, tận tình dạy bảo cho con”.