"Chiến lược săn học bổng" - Cẩm nang thực chiến để du học

NHÃ UYÊN (theo TNO, Znews)

(GLO)- Cuốn sách "Chiến lược săn học bổng" của tác giả LinhUK (Nguyễn Diệu Linh) đang trở thành cẩm nang thực chiến cho những bạn trẻ có dự định du học, giúp trang bị bộ công cụ hoàn chỉnh để làm chủ hành trình chinh phục tri thức.

Cuốn sách được chia thành 6 phần, mô phỏng đúng quy trình thực tế của một "thợ săn học bổng" chuyên nghiệp. Điều làm nên sức nặng cho nội dung chính là tính xác thực, bởi sách mang đến các ví dụ thực tế từ chính trải nghiệm của LinhUK và những học viên mà cô đã hướng dẫn thành công.

Cuốn sách "Chiến lược săn học bổng". Ảnh: Hương Trần/Znews

"Chiến lược săn học bổng" nhận định rằng: “Học bổng không phải là phần thưởng dành cho người giỏi nhất, mà dành cho người chuẩn bị tốt nhất”. Cuốn sách không tập trung vào những câu chuyện thành công mà đi vào bóc tách quá trình săn học bổng thành một bài toán có thể phân tích: có đầu vào, có chiến lược và có cách triển khai.

Người đọc sẽ bắt gặp những câu chuyện về việc biến một bảng điểm không quá xuất sắc trở thành một hồ sơ đầy cảm hứng hay cách xử lý khéo léo những khoảng trống trong sự nghiệp.

Một trong những bài học đắt giá nhất trong cuốn sách là xóa bỏ lầm tưởng về "ứng viên hoàn hảo" để thay thế bằng khái niệm về "sự phù hợp". Xuyên suốt tác phẩm là quan điểm: Học bổng không phải là đích đến cuối cùng, mà là công cụ quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn cá nhân.

Cuốn sách còn lồng ghép tinh thần nhân văn về việc cho đi cũng như phụng sự cộng đồng. Tác giả định hướng người đọc cách để "nhận" lấy một suất học bổng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người học đối với xã hội sau khi thành danh.

Được biết, LinhUK (Nguyễn Diệu Linh) là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quốc tế. Tác giả cuốn sách theo đuổi hướng tiếp cận giáo dục mang tính hệ thống, nhấn mạnh việc hiểu bản thân và xây dựng lộ trình phát triển dài hạn.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

