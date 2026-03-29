Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua.

Cùng với đó, ông cũng mong muốn đem những tác phẩm tranh thủy mặc của mình về đề tài Tây Nguyên triển lãm nơi phố núi.

1. Cái duyên của họa sĩ Lý Khắc Nhu với Gia Lai bắt đầu từ khoảng 30 năm trước, khi bước chân phiêu lãng của người nghệ sĩ lần đầu in dấu lên vùng đất này trong những chuyến xê dịch.

Là họa sĩ người Việt gốc Hoa, như một lẽ tự nhiên, Lý Khắc Nhu yêu và theo đuổi dòng tranh thủy mặc - loại hình hội họa truyền thống của Trung Quốc với chủ đề sơn thủy chủ đạo.

Mê núi rừng, thác suối Tây Nguyên, ông đã ghi vào tâm trí bao cảnh sắc đơn sơ mà đầy quyến rũ để rồi phác họa những bức thủy mặc đẹp.

Tác phẩm tranh thủy mặc "Thì thầm giữa đại ngàn" của họa sĩ Lý Khắc Nhu. Ảnh: NVCC

Tình yêu dành cho Tây Nguyên không dừng ở đó. Ông bắt đầu sưu tầm những tác phẩm điêu khắc thấm đẫm nét nguyên sơ đại ngàn, phần lớn là của nhà điêu khắc Phan Tri (TP. Phan Thiết cũ), học trò của cố điêu khắc gia tài danh Đinh Rú (người được Anh hùng Đinh Núp nhận làm người con tinh thần).

“Phan Tri là một người có tay nghề chuyên môn cao nhờ luôn cận kề, học hỏi thầy Đinh Rú. Việc tôi sưu tầm tượng Tây Nguyên của Phan Tri cũng như một cách đồng hành cùng người nghệ sĩ này vậy” - họa sĩ Lý Khắc Nhu chia sẻ.

Sau rất nhiều năm dày công sưu tập, ông đang sở hữu hàng chục tác phẩm của nhà điêu khắc trên, từ tượng mẹ bồng con đến tượng người đánh chiêng, thổi tù và… với ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân, thoát khỏi mô típ tạo hình truyền thống của tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, song vẫn chứa đựng cảm xúc sâu sắc.

Công phu sưu tầm là thế nhưng ở tuổi 83, họa sĩ Lý Khắc Nhu lại mong muốn được cho đi “gia tài” này thay vì giữ cho riêng mình.

Đồng hành cùng họa sĩ Lý Khắc Nhu trong chuyến thăm, làm việc tại Bảo tàng Pleiku là họa sĩ Siu Quý - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, cũng là một “người con” của Gia Lai.

Họa sĩ Siu Quý cho hay: Ngay khi biết người nghệ sĩ tuổi bát tuần có tâm nguyện hiến tặng khoảng 25 bức tượng gỗ có giá trị mỹ thuật, ông đã lập tức kết nối với nơi xứng đáng tiếp nhận số hiện vật trên.

Đây là một cách lan tỏa, phát huy giá trị hiện vật, giúp người dân và du khách có dịp tiếp cận rộng rãi với nhiều tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng sáng tạo từ đời sống và văn hóa Tây Nguyên.

Những tác phẩm điêu khắc sẽ được họa sĩ Lý Khắc Nhu hiến tặng cho Bảo tàng Pleiku. Ảnh: NVCC

Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Cuối tháng 3-2026, cán bộ Bảo tàng Pleiku sẽ có mặt tại nhà họa sĩ Lý Khắc Nhu ở TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận số tượng gỗ được hiến tặng, sau đó có kế hoạch trưng bày chuyên đề này.

2. Dự kiến vào tháng 11-2026, triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Lý Khắc Nhu về đề tài Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Pleiku. Đây là lần đầu tiên có triển lãm dòng tranh này ở phố núi, tạo điều kiện để công chúng yêu nghệ thuật được thưởng thức những tác phẩm giao thoa giữa bút pháp tranh thủy mặc truyền thống và vẻ đẹp đại ngàn.

Phong cảnh trong tranh thủy mặc thường là ước lệ với góc nhìn toàn cảnh núi non, cây cỏ, sông nước hữu tình, màu sắc chủ yếu là sắc đen của mực nho và sắc trắng của giấy vẽ.

Vậy nhưng, khi phác họa một Tây Nguyên điển hình trong tranh thủy mặc, thay vì chỉ 2 sắc độ tương phản đen - trắng, họa sĩ Lý Khắc Nhu chấm phá thêm màu sắc xanh lá đại ngàn.

Giám đốc Bảo tàng Pleiku Lê Thanh Tuấn trao quà lưu niệm cho họa sĩ Lý Khắc Nhu (phải). Ảnh: Hùng Hoa Lư

Họa sĩ Lý Khắc Nhu chia sẻ: Khung cảnh suối thác, đại ngàn Tây Nguyên cuốn hút ông ngay từ lần đầu “gặp gỡ”. Khung cảnh ấy đẹp ngỡ ngàng “với chiều cao lẫn chiều sâu, chiều xa".

Mỗi một nét mực hạ xuống phải thật vừa vặn về cảm xúc lẫn kỹ thuật, bởi theo ông cái khó của tranh thủy mặc là “một nét không trở lại”. Điều này đòi hỏi họa sĩ phải tập trung cao độ và cảm hứng nghệ thuật thăng hoa.

Vì vậy, sẽ càng thêm lý thú khi tại triển lãm ở Bảo tàng Pleiku thời gian tới, người nghệ sĩ tài hoa này sẽ trình diễn vẽ tranh tại chỗ, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với quá trình hình thành một tác phẩm thủy mặc.

Giám đốc Bảo tàng Pleiku Lê Thanh Tuấn nhìn nhận: “Triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Lý Khắc Nhu sẽ góp phần làm phong phú thêm hoạt động ý nghĩa của Bảo tàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, nhất là trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026”.