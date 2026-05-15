Rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên

(GLO)- Ngày 15-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề “Bản hòa âm đại ngàn”.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Trí

Chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề “Bản hòa âm đại ngàn” do Công ty TNHH Green World và Công ty Phát Bảo Anh đề xuất, phối hợp tổ chức, trên cơ sở chủ trương đã được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại, công tác huy động nhân sự để biểu diễn tại chương trình đạt khoảng 70% kế hoạch. Cụ thể, Ban Tổ chức đã làm việc, mời khoảng 200 nghệ nhân tham gia trình diễn nhạc cụ truyền thống và 100 diễn viên múa xoang. Đối với lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, Ban Tổ chức chương trình đang tiếp tục hoàn thiện danh sách, ước đạt khoảng 90% khối lượng công việc.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, các đơn vị cho biết công tác chuẩn bị vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc huy động lực lượng tập luyện tập trung và tổ chức triển khai các hạng mục liên quan.

Trên cơ sở đánh giá tổng thể các điều kiện thực tế, Công ty TNHH Green World và Công ty Phát Bảo Anh - đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện - đã đề xuất phương án điều chỉnh thời gian tổ chức.

Theo đó, thay vì diễn ra vào cuối tháng 5-2026 như kế hoạch ban đầu, đơn vị kiến nghị tổ chức chương trình vào cuối tháng 6-2026 để có thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, bảo đảm yêu cầu về an toàn và chất lượng nghệ thuật.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Trí

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô tổ chức Lễ hội; đồng thời, nhấn mạnh chương trình phải được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, không thương mại hóa, bảo đảm giá trị văn hóa, nghệ thuật; đặc biệt, cần cân nhắc kỹ thời điểm tổ chức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, tiến độ triển khai hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cùng các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp, sớm ban hành kế hoạch tổ chức chi tiết; trong đó phân định rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện và mốc thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật sẽ được UBND tỉnh kiểm duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với định hướng văn hóa, yêu cầu chính trị và mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.