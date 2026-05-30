Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Khai mạc chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÂM DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-5, Thư viện Pleiku phối hợp với UBND các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

cac-dai-bieu-cat-bang-khai-mac-chuong-trinh-trang-sach-mua-he.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình "Trang sách mùa hè". Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku - cho biết, sách luôn là người bạn đồng hành quý giá của mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi - lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển tri thức.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng thói quen đọc sách, kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn và sử dụng công nghệ đúng cách càng trở nên cần thiết.

gioi-thieu-sach-mua-he-tho-au.jpg
Giới thiệu sách "Mùa hè thơ ấu". Ảnh: Mạnh Hà

Thông qua chương trình “Trang sách mùa hè”, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giàu tính giáo dục cho các em thiếu nhi trong dịp hè; góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng số an toàn; đồng thời, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Tại buổi khai mạc, các em thiếu nhi được nghe giới thiệu về tác phẩm "Mùa hè thơ ấu" của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang. Đây là một cuốn sách giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống thiếu nhi, góp phần bồi đắp tâm hồn, gieo những hạt mầm nhân ái và khơi gợi khát vọng vươn lên trong mỗi em nhỏ.

cac-em-hoc-sinh-doc-sach-tai-chuong-trinh.jpg
Các em học sinh đọc sách tại chương trình. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động giao lưu, đố vui có thưởng, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa văn hóa đọc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao tặng tủ sách cho học sinh điểm trường làng O Grang

Trao tặng tủ sách cho học sinh điểm trường làng O Grang

(GLO)- Ngày 20-3, tại điểm trường làng O Grang thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai), Dự án Trí tuệ Việt Nam tổ chức Ngày hội Văn hoá đọc (thuộc chiến dịch Văn hoá đọc Vùng cao - Hải đảo - Biên giới 2025-2026).

Có thể bạn quan tâm

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

null