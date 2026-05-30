(GLO)- Ngày 29-5, Thư viện Pleiku phối hợp với UBND các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình "Trang sách mùa hè". Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku - cho biết, sách luôn là người bạn đồng hành quý giá của mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi - lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển tri thức.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng thói quen đọc sách, kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn và sử dụng công nghệ đúng cách càng trở nên cần thiết.

Giới thiệu sách "Mùa hè thơ ấu". Ảnh: Mạnh Hà

Thông qua chương trình “Trang sách mùa hè”, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giàu tính giáo dục cho các em thiếu nhi trong dịp hè; góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng số an toàn; đồng thời, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Tại buổi khai mạc, các em thiếu nhi được nghe giới thiệu về tác phẩm "Mùa hè thơ ấu" của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang. Đây là một cuốn sách giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống thiếu nhi, góp phần bồi đắp tâm hồn, gieo những hạt mầm nhân ái và khơi gợi khát vọng vươn lên trong mỗi em nhỏ.

Các em học sinh đọc sách tại chương trình. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động giao lưu, đố vui có thưởng, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa văn hóa đọc.

