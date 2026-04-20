Gia Lai: Sôi nổi hội thi trưng bày sách nghệ thuật lan tỏa văn hóa đọc

(GLO)- Chiều 20-4, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Trưng bày sách nghệ thuật” năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Hội thi “Trưng bày sách nghệ thuật” năm 2026 thu hút sự tham gia của tổ chức Hội Phụ nữ đến từ các địa phương, đơn vị gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ Bắc, Hoài Nhơn, Tam Quan, Kim Sơn, Vân Canh; Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mỗi đơn vị thành lập 1 đội gồm 3 thành viên.

Trong thời gian 60 phút, các đội thực hiện trưng bày, sắp xếp sách thành tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Các mô hình được thiết kế sáng tạo, có tính thẩm mỹ và ý nghĩa, kết hợp hài hòa giữa sách với không gian trưng bày, tư liệu, tranh ảnh minh họa. Sau phần trưng bày, mỗi đội cử 1 thành viên thuyết trình trong thời gian không quá 5 phút.

Hội LHPN phường Hoài Nhơn thuyết minh về phần thi của mình. Ảnh: Thảo Khuy

Nội dung sách trưng bày tập trung vào các chủ đề: khoa học - khám phá thế giới; danh nhân, nhà khoa học; kỹ năng sống, phát triển bản thân; văn học truyền cảm hứng; giáo dục tri thức và văn hóa đọc; các chuyên đề về gia đình, xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động như: “Đọc sách - chia sẻ sách hay”, trải nghiệm thư pháp “Gieo lời hay, ý đẹp”.

Hoạt động trải nghiệm thư pháp "Gieo lời hay, ý đẹp" thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Thảo Khuy

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội có phần trưng bày ấn tượng, nội dung thuyết trình chất lượng.

Trong đó, Hội LHPN Hoài Nhơn xuất sắc đạt giải nhất; Hội LHPN Tuy Phước Đông, Hội LHPN Quy Nhơn Tây đạt giải nhì; Hội LHPN Quy Nhơn, Hội LHPN An Nhơn Nam, Ban Phụ nữ CA tỉnh đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải khuyến khích cho các đội thi còn lại.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Thảo Khuy

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V (21/4/2021 - 21/4/2026); góp phần khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.