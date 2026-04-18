Phường An Khê phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

(GLO)- Ngày 17-4, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường An Khê (tỉnh Gia Lai), UBND phường An Khê phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, thu hút gần 600 cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân tham gia.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND phường An Khê đã kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức, các cấp, ngành chung tay xây dựng phong trào đọc sách, hướng tới mục tiêu học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Quang cảnh lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 của phường An Khê. Ảnh: Lạc Hà

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu nhi trên địa bàn phường đã phát đi nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Sách hay cần bạn đọc”, “Sách quý tặng bạn”, “Tặng sách hay-mua sách thật”, “Sách hay: mắt đọc-tai nghe”…

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như: trưng bày, triển lãm sách theo các chủ đề văn hóa, lịch sử, chính trị - xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, du lịch; giới thiệu sách của học sinh Trường THPT Quang Trung và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Đông Gia Lai; xếp sách nghệ thuật; tham quan, đọc sách dành cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội.

