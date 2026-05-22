Triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” sẽ diễn ra tại Quy Nhơn từ ngày 26-5

(GLO) - Ngày 26-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2”.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm điêu khắc, hội họa của các nghệ sĩ 2 tỉnh thành, qua đó tôn vinh tinh thần giao hòa giữa 2 vùng đất, tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ, nghệ sĩ và công chúng.

Tác phẩm "Biển và núi" (nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Gia Lai)

Tác phẩm "Tiếng sóng" (nhà điêu khắc Phạm Hiếu Thảo - TP. Hồ Chí Minh)

Kéo dài đến hết ngày 6-6-2026, triển lãm còn góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, khơi dậy niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương đất nước và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Trước đó, tháng 11-2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công triển lãm mỹ thuật “Giao hòa” tại Bảo tàng Pleiku với 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc được trưng bày.