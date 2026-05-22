Triển lãm mỹ thuật "Giao hòa 2" sẽ diễn ra tại Quy Nhơn từ ngày 26-5

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO) - Ngày 26-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2”.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm điêu khắc, hội họa của các nghệ sĩ 2 tỉnh thành, qua đó tôn vinh tinh thần giao hòa giữa 2 vùng đất, tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ, nghệ sĩ và công chúng.

Tác phẩm "Biển và núi" (nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Gia Lai)
Tác phẩm "Tiếng sóng" (nhà điêu khắc Phạm Hiếu Thảo - TP. Hồ Chí Minh)

Kéo dài đến hết ngày 6-6-2026, triển lãm còn góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, khơi dậy niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương đất nước và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Trước đó, tháng 11-2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công triển lãm mỹ thuật “Giao hòa” tại Bảo tàng Pleiku với 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc được trưng bày.

Các đại biểu tham quan triển lãm mỹ thuật “Giao hòa” tổ chức tại Pleiku tháng 11-2025. Ảnh: Lam Nguyên
Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

