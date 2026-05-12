Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

NGỌC DUY NGỌC DUY
(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Chương trình “Hành trình về làng Chuet” từ khi triển khai đến nay đã thu hút nhiều đoàn học sinh đến từ 8 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú… tham gia.

Các trường liên hệ đăng ký online cho học sinh tham quan qua fanpage “Làng du lịch cộng đồng Plei Chuet” do Ban tổ chức chương trình quản lý. Ngoài học sinh, chương trình cũng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm văn hóa Jrai.

Các em học sinh Trường Mầm non Tuổi Thơ xem nghệ nhân dệt thổ cẩm. Ảnh: Ngọc Duy
Chương trình xuất phát từ ý tưởng của nhóm thanh niên 3 làng Chuét 1, Chuét 2 và Chuét Ngol (phường An Phú) do chị Kpă H’Nhung (SN 1998, người Jrai, làng Chuét 2) làm trưởng nhóm với mong muốn bảo tồn và lan tỏa văn hóa Jrai đến thế hệ trẻ.

Hoạt động cũng góp phần hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 thông qua việc xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa cộng đồng dành cho học sinh và du khách.

Để phục vụ tốt cho khách tham quan, các bạn trẻ trong làng đã tích cực theo học lớp bồi dưỡng về văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 12-2025. Trong đó, chị Kpă H’Nhung được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tại lớp học này.

Tham gia chương trình, học sinh được tham quan nhà rông, nghe giới thiệu về đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa truyền thống của người Jrai. Tiếp đó, các em được tham gia những hoạt động như đi cà kheo, giã gạo; được hướng dẫn đánh cồng chiêng, chơi đàn t’rưng, đàn đá, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm…

Giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ truyền thống cho các em học sinh trong “Hành trình về làng Chuet”. Ảnh: Ngọc Duy
Giữa không gian buôn làng mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên, các hoạt động trải nghiệm diễn ra đầy hứng khởi. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang giữa sân nhà rông làng Chuét Ngol, nhiều học sinh thích thú nối vòng xoang cùng người dân địa phương.

Có em loạng choạng khi lần đầu thử đi cà kheo rồi bật cười thích thú; em khác tò mò chạm tay vào khung dệt thổ cẩm hay loay hoay với chiếc chày gỗ khi tập giã gạo theo cách truyền thống của người Jrai.

Gần đây nhất, làng đã đón đoàn học sinh, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Diên Hồng) đến tham quan vào ngày 7-5. Các em nhỏ càng thêm hứng thú khi được nhà trường thuê trang phục thổ cẩm để mặc, khiến những bức hình lưu niệm thêm đáng nhớ hơn.

Bé Lê Gia Linh (học sinh Trường Mầm non Tuổi Thơ) hồn nhiên cho biết: “Con rất vui khi được cùng các bạn đi chơi ở làng Chuét Ngol. Thích nhất là khi con được tập đi cà kheo và nghe đánh cồng chiêng”.

Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu thử đi cà kheo. Ảnh: Ngọc Duy
Không chỉ mang đến sân chơi trải nghiệm cho học sinh, chương trình còn là cách để những người trẻ ở 3 làng góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc truyền thống. Là người trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các hoạt động, chị Kpă H’Nhung cho biết: Nhóm hiện có 6 - 10 thành viên tham gia hỗ trợ mỗi khi có đoàn học sinh đến trải nghiệm.

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi các nghệ nhân và thanh thiếu niên trong các làng. Mỗi thành viên đảm nhận một phần việc khác nhau như hướng dẫn dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng, đánh trống hay tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh.

Cô Phạm Thị Lành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ - nhìn nhận: “Đây là lần đầu tiên học sinh của trường được tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Jrai nên rất hào hứng. Những hoạt động thực tế như thế này giúp trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống một cách sinh động. Tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, có thêm hình thức quảng bá, kết nối để ngày càng có nhiều em nhỏ được đến tìm hiểu tại làng của đồng bào Jrai”.

Gắn di sản văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo

(GLO)- Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 diễn ra cuối tháng 4 vừa qua không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa giàu sắc màu, mà còn mở ra cách tiếp cận khác - xem di sản như “tài sản sống”, gắn bảo tồn với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo.

Từ mái đình An Mỹ

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc. 

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ chiêng của các thủ lĩnh Jrai trở thành bảo vật quốc gia

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.