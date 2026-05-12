Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Chương trình “Hành trình về làng Chuet” từ khi triển khai đến nay đã thu hút nhiều đoàn học sinh đến từ 8 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú… tham gia.

Các trường liên hệ đăng ký online cho học sinh tham quan qua fanpage “Làng du lịch cộng đồng Plei Chuet” do Ban tổ chức chương trình quản lý. Ngoài học sinh, chương trình cũng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm văn hóa Jrai.

Các em học sinh Trường Mầm non Tuổi Thơ xem nghệ nhân dệt thổ cẩm. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình xuất phát từ ý tưởng của nhóm thanh niên 3 làng Chuét 1, Chuét 2 và Chuét Ngol (phường An Phú) do chị Kpă H’Nhung (SN 1998, người Jrai, làng Chuét 2) làm trưởng nhóm với mong muốn bảo tồn và lan tỏa văn hóa Jrai đến thế hệ trẻ.

Hoạt động cũng góp phần hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 thông qua việc xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa cộng đồng dành cho học sinh và du khách.

Để phục vụ tốt cho khách tham quan, các bạn trẻ trong làng đã tích cực theo học lớp bồi dưỡng về văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 12-2025. Trong đó, chị Kpă H’Nhung được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tại lớp học này.

Tham gia chương trình, học sinh được tham quan nhà rông, nghe giới thiệu về đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa truyền thống của người Jrai. Tiếp đó, các em được tham gia những hoạt động như đi cà kheo, giã gạo; được hướng dẫn đánh cồng chiêng, chơi đàn t’rưng, đàn đá, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm…

Giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ truyền thống cho các em học sinh trong “Hành trình về làng Chuet”. Ảnh: Ngọc Duy

Giữa không gian buôn làng mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên, các hoạt động trải nghiệm diễn ra đầy hứng khởi. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang giữa sân nhà rông làng Chuét Ngol, nhiều học sinh thích thú nối vòng xoang cùng người dân địa phương.

Có em loạng choạng khi lần đầu thử đi cà kheo rồi bật cười thích thú; em khác tò mò chạm tay vào khung dệt thổ cẩm hay loay hoay với chiếc chày gỗ khi tập giã gạo theo cách truyền thống của người Jrai.

Gần đây nhất, làng đã đón đoàn học sinh, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Diên Hồng) đến tham quan vào ngày 7-5. Các em nhỏ càng thêm hứng thú khi được nhà trường thuê trang phục thổ cẩm để mặc, khiến những bức hình lưu niệm thêm đáng nhớ hơn.

Bé Lê Gia Linh (học sinh Trường Mầm non Tuổi Thơ) hồn nhiên cho biết: “Con rất vui khi được cùng các bạn đi chơi ở làng Chuét Ngol. Thích nhất là khi con được tập đi cà kheo và nghe đánh cồng chiêng”.

Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu thử đi cà kheo. Ảnh: Ngọc Duy

Không chỉ mang đến sân chơi trải nghiệm cho học sinh, chương trình còn là cách để những người trẻ ở 3 làng góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc truyền thống. Là người trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các hoạt động, chị Kpă H’Nhung cho biết: Nhóm hiện có 6 - 10 thành viên tham gia hỗ trợ mỗi khi có đoàn học sinh đến trải nghiệm.

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi các nghệ nhân và thanh thiếu niên trong các làng. Mỗi thành viên đảm nhận một phần việc khác nhau như hướng dẫn dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng, đánh trống hay tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh.

Cô Phạm Thị Lành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ - nhìn nhận: “Đây là lần đầu tiên học sinh của trường được tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Jrai nên rất hào hứng. Những hoạt động thực tế như thế này giúp trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống một cách sinh động. Tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, có thêm hình thức quảng bá, kết nối để ngày càng có nhiều em nhỏ được đến tìm hiểu tại làng của đồng bào Jrai”.