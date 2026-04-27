Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

(GLO)- Trong những năm gần đây, môn Giáo dục địa phương được đưa vào chương trình giảng dạy đã mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mới đây, hơn 200 học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) và Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) đã tham gia chương trình trải nghiệm với chủ đề “Trải nghiệm nghề truyền thống địa phương” tại làng Kép 1 và Kép 2 (xã Ia Ly). Rời khỏi không gian lớp học quen thuộc, các em được trực tiếp quan sát, thực hành và tìm hiểu đời sống văn hóa, nghề truyền thống của người dân địa phương.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du trải nghiệm nghề truyền thống tại làng Kép 1, Kép 2 xã Ia Ly. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, học sinh được các nghệ nhân giới thiệu về dệt thổ cẩm, đan gùi, chế tác nhạc cụ dân tộc - những nghề gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào. Không chỉ dừng lại ở việc “nghe và nhìn”, các em còn trực tiếp tham gia dệt vải, đan gùi, giã lúa… dưới sự hướng dẫn tận tình của những người dân nơi đây. Chính sự “chạm tay vào thực tế” ấy đã giúp những kiến thức tưởng chừng khô khan trở nên sống động, dễ hiểu và đáng nhớ hơn.

Cô Hà Thị Lệ Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/9, Trường THCS Nguyễn Du cho hay: “Hoạt động nhằm giúp học sinh trải nghiệm thực tế. Qua đó, các em hiểu hơn về nghề truyền thống, đời sống văn hóa của địa phương và biết trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương mình”.

Em Châu Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 6/9, Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: chuyến đi để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với em. Em thích nhất là dệt thổ cẩm vì những tấm vải có nhiều màu sắc rất đẹp. Em mong sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động như vậy để vừa học vừa được trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Ở góc độ quản lý, thầy Hoàng Hữu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái đánh giá: Việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục. Thông qua các chuyến tham quan, học sinh có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về làng nghề truyền thống, rèn luyện kỹ năng và giảm bớt áp lực học tập. Đây là cách học hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh có thêm kiến thức về cuộc sống. Ảnh: ĐVCC

Thực tế cho thấy, mô hình học tập gắn với trải nghiệm đang trở thành xu hướng tích cực trong giáo dục. Không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức sâu hơn, phương pháp này còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống.

Theo chị H’Uyên Niê, Phó Trưởng ban Quản lý du lịch cộng đồng xã Ia Ly, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón hơn 1.000 học sinh từ 5 trường học trên địa bàn tỉnh đến tham quan, học tập. Những chuyến đi không chỉ mang lại nguồn thu cho người dân từ du lịch cộng đồng mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán và nghề truyền thống.

“Trước nhu cầu ngày càng tăng của nhà trường và học sinh, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường xây dựng thêm nhiều chương trình trải nghiệm phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và tìm hiểu văn hóa bản địa của các em”, chị H’Uyên Niê cho biết.

Có thể thấy, khi giáo dục không còn bó hẹp trong bốn bức tường lớp học, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ được truyền tải một cách tự nhiên, sâu sắc hơn. Và chính từ những trải nghiệm chân thực ấy, tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc dân tộc sẽ được nuôi dưỡng bền bỉ trong thế hệ trẻ.