Điểm Trường Đại học Quy Nhơn có 1.192 thí sinh tham gia kỳ thi SPT 2026

(GLO)- Ngày 30-5, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 (SPT 2026) đợt 2, do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đây là một trong 4 điểm thi của đợt 2 kỳ thi năm nay, có 1.192 thí sinh tham gia, với tổng số 3.705 lượt thi cho 8 môn.

Các thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn theo dõi thông tin trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Minh Hiền

Đây là năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chọn Trường Đại học Quy Nhơn làm điểm tổ chức kỳ thi tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khu vực Gia Lai và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi.

Kỳ thi SPT 2026 có 2 đợt: đợt 1 vào ngày 23 và 24-5 và đợt 2 được triển khai vào ngày 30 và 31-5, tại các điểm thi trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, năm nay, kỳ thi có một số điểm mới. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung các môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục kinh tế và pháp luật, bên cạnh các môn truyền thống gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Thí sinh được đăng ký tối thiểu 3 môn và tối đa 7 môn tùy theo nhu cầu xét tuyển.

Điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn có 1.192 thí sinh tham gia. Ảnh: Minh Hiền

Đề thi được xây dựng theo hướng kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, nhằm đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi, đồng thời kiểm tra năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Dự kiến, kết quả kỳ thi sẽ được công bố trước ngày 15-6. Kết quả bài thi sẽ được sử dụng làm kết quả xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 vào các trường đại học trên cả nước.