Điểm Trường Đại học Quy Nhơn có 1.192 thí sinh tham gia kỳ thi SPT 2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 30-5, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 (SPT 2026) đợt 2, do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đây là một trong 4 điểm thi của đợt 2 kỳ thi năm nay, có 1.192 thí sinh tham gia, với tổng số 3.705 lượt thi cho 8 môn.

Các thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn theo dõi thông tin trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Minh Hiền

Đây là năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chọn Trường Đại học Quy Nhơn làm điểm tổ chức kỳ thi tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khu vực Gia Lai và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi.

Kỳ thi SPT 2026 có 2 đợt: đợt 1 vào ngày 23 và 24-5 và đợt 2 được triển khai vào ngày 30 và 31-5, tại các điểm thi trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, năm nay, kỳ thi có một số điểm mới. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung các môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục kinh tế và pháp luật, bên cạnh các môn truyền thống gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Thí sinh được đăng ký tối thiểu 3 môn và tối đa 7 môn tùy theo nhu cầu xét tuyển.

Điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn có 1.192 thí sinh tham gia. Ảnh: Minh Hiền

Đề thi được xây dựng theo hướng kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, nhằm đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi, đồng thời kiểm tra năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Dự kiến, kết quả kỳ thi sẽ được công bố trước ngày 15-6. Kết quả bài thi sẽ được sử dụng làm kết quả xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 vào các trường đại học trên cả nước.

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

