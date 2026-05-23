Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa thi 2026

(GLO)- Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các địa phương, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường cao tốc và các tuyến kết nối đến khu vực tổ chức kỳ thi.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, các tuyến kết nối đến khu vực tổ chức kỳ thi. Ảnh minh họa: baoxaydung.vn

Ngoài ra, kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, cầu, cống, hệ thống thoát nước, phát quang bảo đảm tầm nhìn và bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Các đơn vị, địa phương cần tập trung kiểm tra các vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét, các điểm ngầm tràn, bến phà, cầu phao để chủ động phương án cảnh báo, phân luồng và đảm bảo giao thông.

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị, máy móc, cũng như tổ chức trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý sạt lở, ngập úng, hư hỏng công trình và các sự cố phát sinh.

Khi xảy ra sự cố gây ách tắc giao thông, phải khẩn trương huy động lực lượng để khắc phục, phân luồng từ xa, không để ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi.

Đối với công trình đang thi công, các đơn vị cần yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, người hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi.

Đồng thời, hoàn trả mặt đường bảo đảm chất lượng hoặc tạm dừng thi công tại các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của thí sinh.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi và trên các tuyến kết nối đến điểm thi. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông, thời tiết và các sự cố phát sinh để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức trực ban 24/24h trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, sự cố giao thông và công tác khắc phục về Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo.