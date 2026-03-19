Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 đến 12-6

PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 19-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức sớm hơn so với năm trước.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1-7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.

Lịch thi cụ thể kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Lịch thi cụ thể kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cụ thể, ngày 11-6, các thí sinh sẽ thi 2 môn Ngữ Văn vào buổi sáng, thời gian làm bài là 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút.

Sáng 12-6, các thí sinh làm bài thi tự chọn, môn thứ 1 từ 7 giờ 30 phút, môn thứ 2 từ 8 giờ 35 phút.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Mùa tuyển sinh năm 2025 đang trong giai đoạn cao điểm. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều trường CĐ tại TP.HCM vẫn bố trí lực lượng trực, làm việc xuyên lễ để tư vấn và tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh. Hiện những ngành được nhiều thí sinh quan tâm đã hết hoặc sắp hết chỉ tiêu tại các trường.

