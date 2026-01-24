Nữ sinh chuyên Tiếng Anh lập “hattrick” giải quốc gia môn Ngữ văn

Đáng chú ý, đây là năm học thứ ba liên tiếp Phạm Thị Tâm Anh ghi tên mình trên bảng vàng học sinh giỏi quốc gia ở môn này. Cú “hattrick” này là thành tích hiếm có đối với môn học đòi hỏi chiều sâu tư duy, vốn sống và cảm xúc.

Trước đó, ngoài việc đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Tâm Anh còn giành Huy chương bạc môn Ngữ văn tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm lớp 10.

Em Phạm Thị Tâm Anh dành tình yêu đặc biệt cho môn Ngữ văn.

Dù học chuyên Tiếng Anh, nhưng Tâm Anh vẫn dành tình yêu cho môn Ngữ văn. Niềm yêu thích ấy không đến từ sự ngẫu nhiên mà được hun đúc qua những giờ học giàu cảm hứng và sự dìu dắt tận tâm của các thầy cô giáo. Khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn môn thi chuyên, em chọn Ngữ văn là nguyện vọng 2 - như một khoảng trời riêng song hành cùng mục tiêu theo đuổi ngoại ngữ. Càng gắn bó với con chữ, Tâm Anh càng cho thấy sự phù hợp tự nhiên với văn chương, khi việc đọc và viết giúp em lắng lại, suy ngẫm sâu sắc hơn về con người và cuộc sống.

Chia sẻ về hành trình học tập, Tâm Anh cho biết việc được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn mang đến nhiều cảm xúc đan xen. Bên cạnh niềm vui và sự tự hào là không ít băn khoăn, bởi em không xuất thân từ lớp chuyên Văn. Điều đó khiến Tâm Anh ý thức rõ hơn yêu cầu phải nỗ lực, kiên trì để xứng đáng với cơ hội đã có.

Theo em, quá trình học chuyên Tiếng Anh lại trở thành lợi thế khi giúp hình thành tư duy logic, thói quen đọc sâu và sự nhạy cảm với ngôn từ, từ đó biết chắt lọc, cân nhắc từng chi tiết biểu đạt để diễn đạt cảm xúc một cách chín chắn, tinh tế. Điều khiến em gắn bó lâu dài với môn Ngữ văn không phải là thành tích mà là cảm giác được sống chậm lại qua mỗi trang viết, được đối thoại với chính mình và thế giới xung quanh.

Tâm Anh (bìa trái) cùng cô Hà Thị Hoài Phương và các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Nhận xét về học trò, cô Hà Thị Hoài Phương - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Hùng Vương - cho biết: “Ngay từ năm lớp 10, Tâm Anh đã bộc lộ rõ tố chất của một học sinh giỏi văn với lối viết sáng tạo, giàu cá tính. Em chăm ngoan, có vốn đọc dồi dào; các bài viết luôn mang đến những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc khi nghị luận về các vấn đề xã hội và tác phẩm văn chương trong nước, thế giới”.

Theo cô Phương, việc Tâm Anh đạt giải suốt 3 năm học là kết quả tất yếu của quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ. “Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là niềm vui lớn của nhà trường và ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai. Ở Tâm Anh, chúng tôi luôn thấy nội lực mạnh mẽ và ý chí quyết tâm - những yếu tố quan trọng giúp em kiên trì theo đuổi mục tiêu”.

Đáng chú ý, Tâm Anh không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, trong năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng ghi nhận em Kiều Xuân lập “hattrick” giải quốc gia môn Ngữ văn. Những thành tích nối tiếp qua các năm đã khẳng định vai trò, thế mạnh của Tổ Ngữ văn trong công tác phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chia sẻ về cú “hattrick” của mình, Tâm Anh cho biết: Với em, đó không chỉ là con số hay danh hiệu, mà là dấu mốc ghi lại một hành trình trưởng thành. Dù kết quả chưa hoàn toàn đạt như kỳ vọng, em vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những giá trị sâu sắc gặt hái được trong quá trình gắn bó với đội tuyển học sinh giỏi quốc gia: những kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình thầy trò, cùng những chiêm nghiệm mới mẻ, hữu ích về văn chương và cuộc đời.

3 năm đồng hành cùng đội tuyển đã mang đến cho em bài học quý giá về bản lĩnh, sự kiên trì với điều mình tin yêu và lòng biết ơn đối với từng nỗ lực đã bỏ ra. “Đôi khi, giá trị lớn nhất không nằm ở vạch đích, mà ở hành trình mình đã đi một cách nghiêm túc và trọn vẹn” - Tâm Anh chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp tới các bạn học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, nữ sinh cho rằng: Hãy học bằng một tình yêu thuần khiết. Giải thưởng là đích đến quan trọng, nhưng điều ở lại lâu dài chính là sự trưởng thành trong tư duy và tâm hồn. Khi giữ được ngọn lửa đam mê, mỗi hành trình đã đi qua đều là một kỳ tích của riêng mình.