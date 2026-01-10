Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 10-1, một số đơn vị đã triển khai hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.

* Tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 đã tổ chức chương trình hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho giáo viên và học sinh Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam).

Tại chương trình, các giáo viên và học sinh được hướng dẫn tham gia trải nghiệm một số nội dung như: di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; thực hành kỹ năng sơ cứu người bị nạn; rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm; thực hành thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây thả chậm và xe thang...

thuc-hanh-pccc-cnch-1.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sữa thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: ĐVCC

* Cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp đến từng nhà dân, cơ sở tại 16 khu phố để tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận động người dân trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền tại các nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất, cửa hàng tạp hóa và khu dân cư đông người, nhắc nhở quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng thiết bị điện an toàn, tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, bảo đảm điều kiện thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

cong-an-phuong-quy-nhon-bac-tuyen-truyen-pccc-1-2321.jpg
Công an phường Quy Nhơn Bắc hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán 2026; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

