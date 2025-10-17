Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Quy Nhơn Bắc hướng dẫn cập nhật dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 16-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC.

ca-phuong-quy-nhon-bac-tuyen-truyen-pho-bien-luat-pccc-cnch-huong-dan-khai-bao-cap-nhat-thong-tin-len-he-thong-csdlqg-2.jpg
Công an phường Quy Nhơn Bắc hướng dẫn người dân khai báo, cập nhật thông tin vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC. Ảnh: D.L

Dự hội nghị có hơn 400 người là thành viên ban điều hành các khu phố, lực lượng dân phòng, an ninh trật tự cơ sở và người đứng đầu các cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường về PCCC.

Tại đây, lực lượng Công an đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn cụ thể quy trình khai báo, cập nhật dữ liệu lên phần mềm của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Hội nghị đặt mục tiêu hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý thực hiện khai báo, cập nhật thông tin theo Điểm a, Khoản 3, Điều 24 Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH); góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Công an.

Theo kế hoạch, các Tổ Cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở hoàn thành việc khai báo, cập nhật dữ liệu đúng quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1-12-2025.

null