Cấm mạng xã hội nghe lén, theo dõi hoạt động của người dùng từ ngày 1-1-2026

(GLO)- Theo Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 hành vi nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của người dùng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Luật được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

Cụ thể, các nền tảng mạng xã hội cần phải thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi người dùng cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cấm các nền tảng mạng xã hội yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản. Ảnh minh họa: TTO

Người dùng mạng xã hội phải được cung cấp lựa chọn để từ chối và chia sẻ tệp dữ liệu (cookies); cung cấp lựa chọn cho phép hoặc từ chối mạng xã hội theo dõi hoạt động của người dùng trên các nền tảng dịch vụ.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội buộc phải công khai chính sách bảo mật, giải thích rõ cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, cung cấp cho người dùng cơ chế truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu và thiết lập quyền riêng tư cho dữ liệu cá nhân, báo cáo các vi phạm về bảo mật và quyền riêng tư; bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi chuyển dữ liệu xuyên biên giới; xây dựng quy trình xử lý vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhanh chóng và hiệu quả.

Đáng chú ý, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cấm các nền tảng mạng xã hội yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản - là điều mà nhiều nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam đang thực hiện.

Người dùng cũng có quyền yêu cầu bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân (mạng xã hội) xóa, hủy dữ liệu cá nhân của mình.

Việc xóa, hủy dữ liệu cá nhân phải được thực hiện bằng các biện pháp an toàn; ngăn chặn hoạt động xâm nhập và khôi phục trái phép dữ liệu cá nhân đã bị xóa, hủy; ngăn chặn sao chép, chiếm đoạt, làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân trong quá trình khử nhận dạng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cố ý khôi phục trái phép dữ liệu cá nhân đã bị xóa, hủy.

Trong trường hợp không thể xóa, hủy dữ liệu cá nhân vì lý do chính đáng sau khi nhận được yêu cầu của chủ thể dữ liệu cá nhân, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải thông báo để chủ thể dữ liệu cá nhân biết.