Xử lý nghiêm vi phạm của xe khách trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã siết chặt công tác quản lý vận tải hành khách. Trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của loại phương tiện này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo đó, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, Cục CSGT đã chỉ đạo trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán gồm mùng 4, 5 và 6, CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh chở khách, với các hành vi như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm về tốc độ…

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm của xe khách trong những ngày cuối nghỉ Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Thực hiện nghiêm chỉ đạo này, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội tuần tra, kiểm soát tăng cường kiểm tra các phương tiện xe khách, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ.

Theo Trung tá Ninh Việt Hùng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT), đơn vị được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 19: Bắt đầu từ mùng 4 Tết, lượng phương tiện xe khách trên quốc lộ 19 bắt đầu tăng vọt do nhu cầu đi lại của người dân.

Lưu lượng xe khách trên quốc lộ 19 tăng cao trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ kết nối khu vực phía Đông và phía Tây Gia Lai, quốc lộ 19 còn là tuyến đường giúp người dân tại Đắk Lắk, phía Tây Quảng Ngãi và Tây Gia Lai kết nối với khu vực Đông Gia Lai, Đông Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.

Sau những ngày nghỉ Tết đầu tiên, người dân bắt đầu tích cực đi du xuân và nhiều người đã rục rịch quay trở lại chuẩn bị làm việc. Các đơn vị kinh doanh vận tải cũng bắt đầu hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân.

“Với việc số lượng xe cá nhân của người dân lớn, cùng nhiều nhà xe tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại, nên lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến quốc lộ 19 rất cao. Điều này kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, trong đó xe khách là một trong những phương tiện đáng lo ngại bởi khi xảy ra tai nạn có thể gây hậu quả lớn. Do đó, đơn vị đã thường xuyên bám sát tuyến, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các vi phạm, tập trung vào những lỗi dễ dẫn đến tai nạn giao thông” - Trung tá Hùng nhấn mạnh.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trên tuyến quốc lộ 19. Ảnh: Văn Ngọc

Ghi nhận của phóng viên tại buổi kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 3 trên quốc lộ 19 qua xã Đak Đoa vào chiều 20-2 (tức mùng 4 Tết), hầu hết các tài xế đều chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, số lượng người chở trên xe và nồng độ cồn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm và đã bị lực lượng CSGT lập biên bản. Đơn cử như trường hợp tài xế P.Đ.D. (SN 1975, trú tại xã Tuy Phước) điều khiển xe khách chạy tuyến Quy Nhơn - Đắk Lắk đã vi phạm lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách, với mức phạt từ 600-800 nghìn đồng.

Anh D. bày tỏ: “Tôi cũng biết lỗi này là vi phạm, nhưng vì Tết nhất bà con mang theo nhiều hàng hóa nên chúng tôi cũng cố gắng chở giúp. Khi bị kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt, tôi sẽ chấp hành nghiêm để chuyến đi ngày Tết được suôn sẻ, an toàn.”

Trên tuyến quốc lộ 14 cũng ghi nhận lưu lượng xe cộ qua lại lớn, trong đó có nhiều xe khách. Bên cạnh các chuyến xe kết nối khu vực Tây Gia Lai với các địa phương lân cận như phía Tây Quảng Ngãi hay Đắk Lắk, quốc lộ 14 còn là tuyến đường huyết mạch của nhiều chuyến xe Bắc - Nam.

Tại đây, Đội CSGT đường bộ số 2 cũng túc trực 24/24 để kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Qua đó, phát hiện một số trường hợp xe khách vi phạm về tốc độ.

Nhiều trường hợp xe khách vi phạm về tốc độ đã bị xử phạt. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, trường hợp tài xế Đ.H.T. (SN 1991, trú tại phường Hội Phú) điều khiển xe khách của nhà xe T.P. chạy tuyến Kon Tum - Đắk Lắk khi lưu thông đến đoạn xã Ia Khươl đã vi phạm tốc độ ở mức 85/80 km/h. Với lỗi vi phạm này, anh T. sẽ bị xử phạt số tiền từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng.

“Tôi thường xuyên chạy tuyến này, nhưng vì Tết nhất có phần vội vã, chủ quan nên lỡ nhấn ga vượt quá mức quy định. Tôi cũng vui vẻ nộp phạt, coi như một bài học cho bản thân và mong lực lượng CSGT xử lý nghiêm để tất cả anh em tài xế cùng chấp hành, mang lại an toàn cho hành khách cũng như chính chúng tôi” - anh T. chia sẻ.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 2, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp xe khách, trong đó có 4 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Lực lượng CSGT xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Tô Quang Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết: “Dịp Tết này, đơn vị túc trực 100% quân số, kiểm tra tại nhiều đoạn đường, không chỉ trong khu vực đông dân cư mà cả ngoài khu vực dân cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tài xế. Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao, đơn vị sẽ siết chặt kiểm tra xe khách và mong nhận được phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm để phối hợp xử lý.”