Chậm tháo dỡ biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên quốc lộ 19

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát toàn tuyến để tháo dỡ những biển hạn chế tốc độ chưa hợp lý trên quốc lộ 19 (QL 19).

Chỉ đạo này xuất phát từ phản ánh của người dân, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai về tình trạng cắm quá nhiều biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên QL 19, làm kéo dài thời gian di chuyển, giảm hiệu quả vận tải và ảnh hưởng đến phát triển KT-XH.

Kết quả cho thấy, QL 19 dài khoảng 167 km hiện có 58 vị trí đặt biển hạn chế tốc độ từ 40-60 km/h. Trong đó, đoạn tuyến thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư có 14 vị trí hạn chế tốc độ 50 km/h và 31 vị trí hạn chế tốc độ 40 km/h.

Đoạn tuyến do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý có 11 vị trí hạn chế tốc độ từ 50-60 km/h theo khung giờ qua khu vực trường học. Ngoài ra, Sở Xây dựng đang quản lý 2 vị trí hạn chế tốc độ 40 km/h qua khu vực trường học.

Biển báo giới hạn tốc độ 40 km/h từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút trên QL 19 đoạn qua địa bàn phường An Phú. Ảnh: M.P

Sau khi rà soát, ngày 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án 2 và Công ty BOT 36.71 điều chỉnh hệ thống biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến; đồng thời tháo dỡ các biển báo không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy vậy, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đến nay nhiều biển hạn chế tốc độ, đặc biệt là biển 40 km/h trên QL 19 vẫn chưa được tháo dỡ. Lý giải việc chậm triển khai, ông Lê Ngọc Nam - đại diện Ban Quản lý dự án 2 - cho biết, các biển hạn chế tốc độ qua khu vực trường học được lắp đặt theo thiết kế dự án.

Hiện nhiều gói thầu vẫn đang thi công, chưa hoàn tất bàn giao cho địa phương nên việc điều chỉnh, tháo dỡ phải chờ hoàn công và có sự thống nhất giữa các bên liên quan.

Theo ông Nam, nhiều vị trí cắm biển hạn chế tốc độ 40 km/h nằm trong khu dân cư, nơi tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h; vì vậy, việc tỉnh kiến nghị tháo dỡ các biển 40 km/h là hợp lý, song cần thực hiện sau khi dự án hoàn tất, bàn giao theo quy định.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH BOT 36.71 cho biết đã nắm được chỉ đạo của UBND tỉnh và sẽ rà soát, xử lý khi có ý kiến thống nhất từ Khu Quản lý đường bộ III.

Theo đơn vị này, việc đặt biển hạn chế tốc độ 40 km/h tại khu vực trường học là chưa thật sự cần thiết; thay vào đó, chỉ cần bố trí biển báo khu vực trường học, biển cảnh báo người đi bộ qua đường, biển đi chậm và hệ thống chỉ dẫn phù hợp.