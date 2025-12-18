Thiếu an toàn giao thông tại các nút giao trên đường tránh quốc lộ 19

(GLO)- Tuyến đường tránh phía Nam quốc lộ (QL) 19 đi qua hai xã Tây Sơn và Bình Phú dài 18 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2025. Thực tế vận hành khiến công trình bộc lộ một số hạn chế cần sớm được xem xét, khắc phục.

Sau vài tháng thông xe, ngã ba đường tránh và QL 19 (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông. Ảnh: N.C

Cụ thể, trên tuyến có 15 ngã ba, ngã tư, trong đó có 2 nút giao với QL 19. Tuy nhiên, khi đưa vào khai thác, các nút giao này chỉ được lắp đèn chớp vàng cảnh báo kèm biển báo đi chậm, không có nút giao nào được bố trí đèn xanh - đỏ. Điều này khiến nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao bởi các ngã ba, ngã tư đều nằm trong khu dân cư, nơi có mật độ giao thông lớn.

Đơn cử là khu vực ngã tư đường tránh QL 19 và đường ĐH 25 (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú). Ông Nguyễn Văn Châu (xóm 7, thôn Hòa Sơn) cho biết: “Sau 4 tháng đưa vào sử dụng, tại ngã tư đã xảy ra 7 vụ tai nạn, va chạm giao thông, rất may không có hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do ô tô chạy trên đường tránh với tốc độ cao, va chạm với xe máy băng ngang đường”.

Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại ngã ba đường tránh và QL 19 (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú). Ông Phạm Văn Nhựt - Trưởng xóm 3, thôn Hòa Sơn - cho biết: Chỉ mấy tháng thôi nhưng chúng tôi đã ghi nhận 9 vụ tai nạn, va chạm. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm xem xét điều chỉnh hoặc lắp đặt đèn tín hiệu để hạn chế tai nạn.

Khu vực ngã tư đường huyện 25 và QL 19 (đi qua thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) có nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: N.C

Theo ông Lý Kim Đình - Chủ tịch UBND xã Bình Phú, trên tuyến đường tránh phía Nam QL 19 hiện có 2 nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là ngã tư với đường ĐH 25 (thuộc thôn Hòa Sơn) và ngã tư với đường ĐH 24 (thôn Phú Thọ).

Vấn đề này đã được địa phương kiến nghị nhiều lần. Vừa qua, Ban ATGT tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã hai lần khảo sát, làm việc và thống nhất lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã tư đường tránh với đường ĐH 24. Tuy nhiên, tại khu vực ngã tư ĐH 25, dù tầm nhìn bị che khuất, nguy cơ tai nạn cao, nhưng chưa được bố trí đèn tín hiệu.

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - cho hay: Ngã tư đường ĐH 25 và đường tránh QL 19 có bất cập, song qua xem xét nhiều yếu tố cho thấy chưa phù hợp để lắp đặt đèn tín hiệu.

Để bảo đảm ATGT, đơn vị đề xuất lắp biển báo giới hạn tốc độ 30 km/giờ trên đường ĐH 25 và 50 km/giờ trên tuyến đường tránh, đồng thời bổ sung gờ giảm tốc tại nút giao.

Riêng đối với ngã ba giao giữa đường tránh và QL 19 (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú), nếu có kiến nghị của cử tri, Ban sẽ tiến hành khảo sát, xem xét đề xuất chủ đầu tư có biện pháp tổ chức lại giao thông phù hợp.