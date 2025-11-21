Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả ba tiêu chí. Để tiếp tục kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về hạ tầng, tuần tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

10 tháng năm 2025, xã Bình Phú xảy ra 10 vụ TNGT, làm 7 người chết và 3 người bị thương. Qua rà soát, UBND xã xác định nguyên nhân không chỉ xuất phát từ sự chủ quan của người tham gia giao thông, mà còn từ những bất cập về hạ tầng.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai khảo sát tại tuyến tránh phía Nam đoạn Km 11+680 giữa đường tránh, Quốc lộ 19 và đường ĐH 24 (thôn Phú Thọ, Phú Mỹ, xã Bình Phú). Ảnh: K.A

Cụ thể, tuyến quốc lộ 19 chạy qua địa bàn có lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hệ thống đường nông thôn và các tuyến đấu nối từ khu dân cư, trường học còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, tuyến đường tránh phía Nam dài hơn 7 km đi qua địa bàn, dù mới tạm thông tuyến, nhưng đã phát sinh va chạm tại các điểm giao nhau.

Ông Lý Kim Đình-Chủ tịch UBND xã Bình Phú-cho biết: Tuyến đường tránh phía Nam hiện có 2 nút giao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT gồm tại vị trí Km 11+680 giữa đường tránh quốc lộ 19 với tuyến ĐH 24 (thôn Phú Thọ, Phú Mỹ và Km 11+600 giữa đường tránh quốc lộ 19 với tuyến ĐH 25 (thôn Hòa Sơn, Hòa Hiệp). Khu vực có lưu lượng người qua lại lớn, từng xảy ra 3 vụ va chạm. Vì vậy, cần bổ sung biển báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc và khẩn trương sửa chữa các điểm hư hỏng trên quốc lộ 19 đoạn qua xã để bảo đảm ATGT.

Tương tự, xã Ia Pnôn có tuyến quốc lộ 14C qua địa bàn dài 4 km, nhưng mặt đường hẹp, xuống cấp; các tuyến liên xã, liên thôn dài gần 50 km có nhiều đoạn dốc, cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Hệ thống biển báo và thiết bị cảnh báo giao thông thiếu, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Ông Nguyễn Huệ-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho hay: “Hạ tầng giao thông dù đã đầu tư cơ bản nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, địa phương rất mong tỉnh bố trí kinh phí hằng năm để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục các vị trí có nguy cơ xảy ra TNGT. Đồng thời, bố trí đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng các trục đường có mật độ giao thông cao và các biển báo ưu tiên, chỉ dẫn đường bộ”.

Xã Canh Vinh cũng tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng giao thông như tuyến quốc lộ 19C nhỏ hẹp, các trục đường bê tông nông thôn đấu nối nền thấp, nhiều ổ gà tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Hệ thống camera và biển báo chưa đầy đủ; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán, dừng, đỗ xe và tập kết hàng hóa diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan và trật tự ATGT.

Cần giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 561 vụ TNGT, làm 413 người chết và 349 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT một cách bền vững, Ban ATGT tỉnh trực tiếp làm việc với các địa phương có tình hình giao thông phức tạp, phối hợp cùng chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Ông Nguyễn Văn Chiến-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho biết: “Điều quan trọng là đánh giá đúng thực trạng, từ đó triển khai các giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với 8 địa phương có tình hình giao thông phức tạp, nhằm chủ động xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở”.

Tăng cường duy tu, khắc phục hạ tầng là giải pháp góp phần đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: K.A

Qua làm việc, Ban ATGT tỉnh ghi nhận các tồn tại chính: hạ tầng chưa đồng bộ, mặt đường xuống cấp, biển báo và đèn tín hiệu thiếu hoặc chưa phù hợp; ý thức tham gia giao thông an toàn của một bộ phận người dân còn hạn chế. Từ đó, Ban ATGT tỉnh tiến hành rà soát kỹ các bất cập và kiến nghị giải pháp khắc phục. Các biện pháp trọng tâm gồm: tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm; sàng lọc, giáo dục đối tượng thường gây mất trật tự ATGT; yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ chủ động sửa chữa hạ tầng.

Với chức năng quản lý và đôn đốc các đơn vị khai thác đường bộ, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 tăng cường kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng. Ông Nguyễn Văn Tiến-Phó Trưởng Văn phòng-cho hay: “Chúng tôi thường xuyên rà soát để khắc phục các vị trí mặt đường bị xuống cấp như ổ gà, lún trồi, sình lún, vệt bánh xe hằn sâu bằng những vật liệu phù hợp để đảm bảo ATGT. Trong mùa mưa này, đơn vị chuẩn bị sẵn phương tiện, thiết bị để vá, dặm các vị trí hư hỏng”.

Bên cạnh các giải pháp từ tỉnh, nhiều địa phương đã chủ động triển khai biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Tại xã Ia Pnôn, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện độ chế, kiểm soát tình trạng thanh thiếu niên nẹt bô, lạng lách vào ban đêm. Ở xã Bình Phú, công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT được triển khai đến 100% trường học; giáo viên, học sinh và các DN vận tải đều ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định. Cùng với đó, địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời vi phạm, kết hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạn chế vi phạm, giảm nguy cơ TNGT và giữ vững trật tự ATGT trên địa bàn.