Gia Lai xử phạt 138 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

(GLO)- Năm 2025, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành lập 851 đoàn kiểm tra tại 9.908 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngành chức năng đã xử phạt 138 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền hơn 539 triệu đồng.

Các cơ sở vi phạm những lỗi chủ yếu như: buôn bán sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố hoặc không có bản tự công bố sản phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; bảo quản sản phẩm thực phẩm không phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm đó; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh…

Năm 2025, ngành Y tế Gia Lai đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập 851 đoàn kiểm tra về sản xuất kinh doanh thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Song song với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, ngành Y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng - chống ngộ độc thực phẩm, tổ chức chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, ngành Y tế thường xuyên giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, lễ hội, sự kiện... góp phần giảm thiểu số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 3 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 vụ với hơn 30 người mắc.