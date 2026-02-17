Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày Mùng 1 Tết

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Thanh Niên, Người Lao Động)

(GLO)- Ngày 17-2, Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo đó có 1.570 trường hợp vi phạm.

canh-sat-giao-thong-gia-lai.jpg
Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong ngày Mùng 1 Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 6.129 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe máy, 85 phương tiện khác; tước 147 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.083 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.570 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp…

Theo Cục CSGT, trong quá trình ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 17-2, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện, lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Trên toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 21 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương.

null