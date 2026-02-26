Truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Tuy Phước Tây

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19-5-2025 tại thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây.

Theo đó, người bị truy tìm là Bùi Phương Hồng (nữ), sinh ngày 7-11-1998 tại tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không theo tôn giáo; căn cước công dân số 054198004453 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp ngày 16-7-2025.

Đối tượng Bùi Phương Hồng có quê quán tại tỉnh Khánh Hòa, đăng ký thường trú tại 5/2 Nguyễn Tất Thành, tổ 5, khu phố 8, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cha tên Bùi Công Nghĩa, mẹ là Nguyễn Thị Ánh.

Hiện không rõ Bùi Phương Hồng đang ở đâu, vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang chủ trì, phối hợp thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng để phục vụ giải quyết nguồn tin theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị khi tìm thấy đối tượng nêu trên phải thông báo ngay cho đơn vị qua Công an xã Tuy Phước Tây (địa chỉ: thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0813.366.056) hoặc Công an cấp trên.