Xét xử trực tuyến vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy”

VĂN PHONG
(GLO)- Ngày 17-3, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 2005, trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú) là đối tượng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vào ngày 9-11-2025, trong quá trình đi tìm việc làm tại địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), bị cáo đã cùng một đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine.

Sau đó, qua kiểm tra và xét nghiệm của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lợi được xác định dương tính với chất ma túy. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cũng khẳng định mẫu nước tiểu của bị cáo có chứa Methamphetamine. Hành vi của bị cáo được xác định là vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên Tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có thái độ ăn năn hối cải, song hành vi tái sử dụng ma túy khi đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi 24 tháng tù giam.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân về phòng, chống ma túy.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phạt nặng nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

