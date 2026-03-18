Xét xử trực tuyến vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy”

(GLO)- Ngày 17-3, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 2005, trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú) là đối tượng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vào ngày 9-11-2025, trong quá trình đi tìm việc làm tại địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), bị cáo đã cùng một đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine.

Sau đó, qua kiểm tra và xét nghiệm của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lợi được xác định dương tính với chất ma túy. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cũng khẳng định mẫu nước tiểu của bị cáo có chứa Methamphetamine. Hành vi của bị cáo được xác định là vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên Tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có thái độ ăn năn hối cải, song hành vi tái sử dụng ma túy khi đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi 24 tháng tù giam.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân về phòng, chống ma túy.