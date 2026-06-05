Xác minh vụ người nước ngoài chặn xe, tấn công tài xế ở Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 5-6, đại diện Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ người nước ngoài chặn xe đầu kéo, đập phá phương tiện và tấn công tài xế trên Đống Đa.

Trước đó, sáng 5-6, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vụ việc một tài xế xe đầu kéo trong lúc điều khiển phương tiện đã bị người nước ngoài chặn đường, tấn công.

Người nước ngoài dùng thanh kim loại tấn công tài xế xe đầu kéo trên đường Đống Đa. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày. Lúc này, xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-133.xx do ông Nguyễn Văn B. (SN 1987) điều khiển lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Người này sau đó cầm một thanh kim loại dài tiến đến cửa ghế lái, liên tiếp tấn công về phía tài xế. Ông B. kịp thời lùi người ra phía sau ghế lái để tránh các đòn đánh. Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng thanh kim loại đập phá phần kính phía trước đầu xe.

Khi thấy người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, ông B. dùng chân đạp ngã xe máy, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ giữ người này lại.

Trao đổi với phóng viên, ông B. cho biết: Ban đầu, ông nghĩ người này muốn hỏi đường nên dừng xe. Tuy nhiên, khi người này cầm thanh sắt tiến đến cửa xe và có hành vi tấn công, ông B. đã kịp lùi về phía sau ghế lái để tránh.

Vụ việc được camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại. Clip: Văn Nguyễn

“Thời điểm xảy ra vụ việc, xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 24 km/h. Trước đó, xe của tôi không xảy ra va chạm giao thông với người nước ngoài này” - tài xế B. cho hay.

“Công an phường đã làm việc với người nước ngoài trong vụ việc và xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường. Đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định” - Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn - thông tin.