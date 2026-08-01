Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu từ đầu nguồn đến các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN, chủ phương tiện, lái xe.

Kiểm soát chặt từ đầu nguồn

Trên tuyến ĐH.21 dẫn vào khu vực mỏ vật liệu xây dựng tại xã Hòa Hội, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra đối với các xe tải vận chuyển đất, đá phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 kiểm tra kết cấu phương tiện tại tuyến ĐH.21. Ảnh: K.A

Tại đây, lực lượng CSGT kiểm tra GLPX, chứng nhận kiểm định, điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng, kích thước thành thùng theo thiết kế và việc che chắn hàng hóa. Qua kiểm tra, phần lớn trường hợp chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, một số trường hợp bị xử lý do cơi nới thành thùng. Với hành vi vi phạm này, tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện tháo dỡ phần cơi nới, khôi phục nguyên trạng trước khi tiếp tục đưa xe vào hoạt động.

Thượng tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: Đơn vị tập trung kiểm soát các phương tiện vận chuyển vật liệu rời ngay từ đầu nguồn hàng, khu vực mỏ vật liệu và các tuyến phục vụ dự án có lưu lượng xe tải lớn nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN, chủ phương tiện và lái xe.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra chặt trên các tuyến được phân công quản lý. Đối với phương tiện không bảo đảm điều kiện theo quy định, lực lượng chức năng kiên quyết không cho lưu thông khi chưa khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên tuyến” - Thượng tá Phan Đình Điểm nhấn mạnh.

Trong khi đó, trên tuyến QL 14, QL 25, các tuyến tỉnh lộ kết nối khu vực Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện với Pleiku và tuyến đường Trường Sơn Đông đi tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) luân phiên tuần tra khép kín địa bàn; tập trung kiểm tra tải trọng, kích thước thành thùng, điều kiện kinh doanh vận tải và việc chấp hành các quy định của người điều khiển phương tiện.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết: Đơn vị duy trì 2 tổ tuần tra trên QL 14, 1 tổ trên QL 25 cùng 6 tổ phụ trách các địa bàn khác. Đặc biệt, từ 19-24 giờ hằng ngày, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn; các khung giờ còn lại ưu tiên kiểm tra xe kinh doanh vận tải, xe tải và xe đầu kéo.

“Nhiều tài xế lợi dụng thời điểm giao ca hoặc đêm khuya để chở hàng quá tải nhằm né tránh kiểm tra. Vì vậy, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra liên tục, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - Trung tá Lê Văn Sáng cho hay.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.760 phương tiện gồm ô tô tải và xe sơ mi rơ moóc có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Đây là nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT nếu không được quản lý chặt chẽ, nhất là các hành vi vi phạm như cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, tự ý hoán cải kết cấu.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải.

“Chủ phương tiện, DN vận tải cần xác định việc chấp hành quy định về tải trọng, kết cấu phương tiện và điều kiện an toàn kỹ thuật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm trong bảo vệ an toàn cho chính lái xe và cộng đồng. Khi việc quản lý được thực hiện nghiêm ngay từ DN sẽ góp phần hạn chế vi phạm phát sinh trên đường” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nói.

Từ đầu năm đến nay, các tổ công tác của Phòng CSGT đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 420 trường hợp xe quá khổ, quá tải; tổ chức cho hơn 340 chủ xe và hơn 1.560 lái xe ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe.

Thực tế, nhiều DN, chủ xe và tài xế đã chủ động nâng cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Ông Hồ Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty Xây dựng Hà My (xã An Lão) cho biết: DN hiện có 5 xe ben phục vụ thi công các công trình. “Ngoài giữ nguyên kết cấu xe, không cơi nới thành thùng, DN cũng thường xuyên nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển” - ông Trọng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đoàn Ngọc Sự - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Nhân TN (phường An Phú) cho biết: DN có hơn 10 phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Trước yêu cầu về tiến độ, đơn vị lựa chọn tăng số lượng phương tiện thay vì thay đổi kết cấu xe để tăng khối lượng vận chuyển. “Không vì chạy thêm chuyến mà xem nhẹ an toàn bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến người và phương tiện khác trên đường” - ông Sự nói.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao của DN, chủ phương tiện và lái xe, công tác quản lý xe vận chuyển vật liệu đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần phục vụ hiệu quả các công trình, dự án nhưng vẫn bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.