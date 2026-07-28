Triệu tập 3 đối tượng trong vụ đánh người nhập viện ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Liên quan đến thông tin phản ánh người đàn ông bị nhóm người hành hung phải nhập viện xảy ra tại xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) vào tối 22-7, Cơ quan Công an cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Phù Mỹ Nam đã triệu tập 3 đối tượng cùng trú tại xã Phù Mỹ Nam gồm: N.N.Y. (39 tuổi), P.H.V. (40 tuổi) và N.A.V. (34 tuổi) đến làm việc. Ngoài ra, Công an xã cũng làm việc với 2 người liên quan và đại diện gia đình nạn nhân.

Hình ảnh vụ việc do camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tấn công anh N.V.D. (39 tuổi, trú cùng địa phương).

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, khoảng 20 giờ 38 phút ngày 22-7, khi anh D. vừa đến nhà của N.N.Y. thì gặp Y. và P.H.V., N.A.V. cùng một số người khác đang nhậu. Tại đây, anh D. và các đối tượng xảy ra tranh cãi.

Sau đó, anh D. bị 3 đối tượng trên lần lượt dùng tay đánh đập dẫn đến thương tích. Sau khi bị đánh, nạn nhân được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về phần nạn nhân đã xuất viện vào ngày 27-7 và đang tiếp tục dùng thuốc điều trị thương tích tại nhà.