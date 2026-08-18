Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh võng, bốc đầu xe tại khu vực điện gió Ia Pết

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu tại khu vực điện gió Ia Pết (xã Ia Băng).

Theo kết quả điều tra, khoảng 17-18 giờ ngày 29-3-2026, tại đoạn đường thuộc khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng mô tô chạy tốc độ cao.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Minh Lâm

Nhóm này gồm: Pyưh (SN 2008), Pyên (SN 2007, cùng trú tại làng Blưng, xã KDang); Kpă Y Kiên Kiên (SN 2006, trú tại làng Phăm Kleo Ngol, xã Bờ Ngoong); Siu Thách (SN 2009, trú tại làng Phăm Klăh, xã Bờ Ngoong); Brưi (SN 2004, trú tại làng KTăng, xã KDang) và Byên (SN 1990, trú tại thôn Breng, xã Ia Băng).

Các đối tượng hò hét, điều khiển mô tô dàn hàng ngang, rú ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các đối tượng tụ tập dàn hàng ngang, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách đánh võng trên đường. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh sự việc, từ ngày 1-4 đến 4-4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các xã KDang, Ia Băng, Đak Đoa, Kon Gang, Bờ Ngoong xác minh, truy tìm và làm việc với những người liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính 30 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 111 triệu đồng; tạm giữ 12 mô tô, 4 giấy phép lái xe và 9 giấy đăng ký xe. Trong số này, có 4 trường hợp bị phạt cảnh cáo, 1 trường hợp bị tịch thu phương tiện.

Các lỗi vi phạm được xác định gồm: chưa đủ tuổi điều khiển mô tô; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang; điều khiển xe bằng một bánh; tự ý thay đổi hình dáng xe...

Các đối tượng tụ tập điều khiển xe gây mất an ninh, trật tự trên đường. Ảnh: Văn Ngọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định, hành vi của Pyưh, Pyên, Siu Thách, Kpă Y Kiên Kiên, Brưi và Byên có đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sau khi dự án điện gió Ia Pết được triển khai, tuyến đường tại khu vực này được mở rộng, rải nhựa để phục vụ thi công và người dân cùng các phương tiện qua lại. Vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ, khu vực điện gió thu hút đông người dân, du khách đến vui chơi, tham quan, ngắm cảnh.

Việc các thanh, thiếu niên tụ tập phóng nhanh, nẹt pô, lạng lách, đánh võng tại khu vực điện gió Ia Pết đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân.