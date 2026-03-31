Bức xúc trước tình trạng “quái xế” càn quấy tại cánh đồng điện gió Ia Pết

(GLO)- Cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng) là địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách check-in. Tuy nhiên, địa điểm này đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình trạng “quái xế” tụ tập càn quấy, gây bức xúc cho người tham quan.

Sau khi được lắp đặt hàng chục tua bin điện gió từ năm 2021, khu vực Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1, 2 được người dân gọi với cái tên mỹ miều là “Cánh đồng điện gió Ia Pết”.

Cánh đồng điện gió Ia Pết trở thành nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đúng như tên gọi, nơi đây có diện tích rộng lớn với những quả đồi miên man cùng các cánh rừng cao su nổi bật trong khung hình. Do đó, địa điểm này đã nhanh chóng hút khách và trở thành nơi check-in lý tưởng cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên kết hợp những thiết bị điện gió khổng lồ.

Nhiều người mệnh danh đây là nơi săn hoàng hôn đẹp nhất Gia Lai. Hình ảnh những cánh quạt điện gió quay trong nắng chiều khi mặt trời đang dần khuất tạo nên khung cảnh nên thơ đã xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Từ đó, nơi đây càng thu hút nhiều du khách gần xa đến lưu giữ khoảnh khắc buổi chiều tà. Tuy nhiên, chính điều này đang bị một số thanh thiếu niên tại địa phương lợi dụng để tụ tập càn quấy.

Các nhóm "quái xế" dàn hàng ngang càn quấy tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết gây bức xúc cho du khách. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều chủ nhật 29-3, hàng trăm du khách đã đổ về địa điểm này để vui chơi và “săn” hoàng hôn. Trong đó có rất nhiều du khách đến từ TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk…

Nhưng khung cảnh thanh bình, lãng mạn đã bị phá vỡ bởi các thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe đạp điện càn quấy. Trong hơn 2 giờ đồng hồ có mặt tại khu vực này, phóng viên ghi nhận có hàng chục thanh thiếu niên với khoảng 50 phương tiện các loại tham gia.

Các thanh thiếu niên chạy xe "hết ga hết số" trong một đoạn ngắn để thử thách tốc độ. Ảnh: Văn Ngọc

Hầu hết các phương tiện đều được độ chế thay đổi kết cấu xe, nhiều xe không gắn biển kiểm soát. Với xe máy, các đối tượng này độ chế phần pô xe để có tiếng kêu to hơn, độ chế lốp xe, hạ gầm xe, tháo cản trước nhằm đạt tốc độ cao hơn. Trong khi đó, với xe điện, các đối tượng độ chế lắp thêm bình ắc quy, nâng công suất để xe đạt tốc độ cao hơn mức kỹ thuật cho phép.

Với các phương tiện trên, các đối tượng thường tụ tập thành từng nhóm, dàn hàng ngang rồi nẹt pô, điều khiển xe bốc đầu, sau đó chạy với tốc độ cao trong đoạn ngắn để đua xem ai nhanh hơn trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, một số chở quá số người quy định. Nhiều thanh thiếu niên bên đường đứng xem và cổ vũ, càng tạo ra sự phấn khích cho các “quái xế”.

Theo quan sát trực quan, hầu hết các thanh thiếu niên tham gia càn quấy là người tại địa phương và các xã lân cận. Trong các con đường nhựa dài thăm thẳm của khu vực này đều xuất hiện tình trạng trên. Tại các điểm tập trung đông du khách, các đối tượng càng lựa chọn để thể hiện.

Một nam thanh niên điều khiển xe bốc đầu vì thích thể hiện. Ảnh: Văn Ngọc

Các thanh thiếu niên bất chấp việc du khách đứng 2 bên đường để chụp ảnh mà chạy xe “hết ga hết số” với tốc độ 80-100 km/h, nẹt pô ầm ĩ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Một số đối tượng cố tình quay bánh xe tạo nên tình trạng bụi kèm đất đá văng mù mịt ảnh hưởng đến người tham quan.

Tình trạng này gây bất an cho du khách. Chị Phan Dung - người sáng tạo nội dung về du lịch trên mạng xã hội - chia sẻ: “Tôi thấy địa điểm này được quảng bá khá nhiều nên đã tìm đến và thực sự rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của nơi này. Tôi dự định sẽ quay những thước phim thật đẹp để nhiều người cùng được ngắm nhìn và mời gọi mọi người cùng đến với Gia Lai tươi đẹp.

Tuy nhiên, các thanh thiếu niên quấy phá gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại đây. Khi đang đứng để chụp hình, chúng tôi rất lo sợ vì lỡ họ không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn, chưa kể việc tiếng pô xe nghe rợn người khiến ai nấy nơm nớp không thoải mái để ngắm cảnh”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hoài Thu - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh - bày tỏ: “Dịp cuối tuần, tôi lên Tây Gia Lai chơi và được một người bạn ở địa phương dẫn đến cánh đồng điện gió Ia Pết. Khung cảnh hoàng hôn thật sự rất đẹp. Nếu an ninh trật tự được đảm bảo hơn, không còn tình trạng tụ tập, chạy xe bạt mạng thì đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch”.

Hàng chục quái xế "tụ tập" càn quấy ở cánh đồng điện gió Ia Pết. Clip: Hoàng Hoài

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Ia Băng - cho biết: Xã đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng trên và đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng xác định các thanh thiếu niên tham gia tụ tập hầu hết đến từ xã Kdang và Ia Băng. Cơ quan chức năng đã xử lý một số trường hợp. Tuy nhiên, mỗi khi vắng lực lượng Công an, các thanh thiếu niên lại tụ tập càn quấy.

“UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã bám sát địa bàn, triển khai thêm các biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để các đối tượng lợi dụng địa điểm du lịch địa phương để càn quấy, vi phạm pháp luật” - ông Sinh nhấn mạnh.