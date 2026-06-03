Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar

(GLO)- Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Đợt cao điểm sẽ thực hiện trong 3 tháng (từ ngày 15-6 đến 15-9) tại địa bàn các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Lào, Lào - Myanmar, Trung Quốc - Myanmar và địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy khác tại 4 nước.

Các đoàn Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar dự hội nghị. Ảnh: TPO

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng 4 nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Trong đó, các nước sẽ tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ trung ương đến địa phương và mạng lưới văn phòng liên lạc qua biên giới; nhất là các thông tin liên quan đến các vụ án, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn.

Đồng thời, phối hợp đánh giá và kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không.

Bên cạnh đó, phối hợp đấu tranh chuyên án chung, tập trung vào các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép. Rà soát các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn trên lãnh thổ của nước kia để xác minh, phối hợp truy bắt, bàn giao theo quy định.

Cử cán bộ đến nước sở tại, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến 4 nước nhằm phát hiện các đối tượng chủ mưu cầm đầu; triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy.

Ngoài ra, phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu tiền chất, hóa chất có liên quan đến 4 nước, không để lợi dụng vào việc sản xuất ma túy trái phép.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân về pháp luật, tác hại, sự nguy hiểm; hệ lụy của tội phạm và tệ nạn ma túy, vận động nhân dân tham gia phòng - chống ma túy…