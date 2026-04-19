Gia Lai: Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng - chống ma túy

(GLO)- Ngày 18-4, tại xã Đak Sơmei, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, Tòa án nhân dân Khu vực 10 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng - chống ma túy.

Chương trình thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia. Phiên tòa giả định tái hiện vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa giả định được dàn dựng sát thực tế, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ quy trình tố tụng và hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Minh Chí

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 19-8-2025, sau khi tổ chức sinh nhật và ăn nhậu, Tùng rủ một số người đến nhà rẫy của gia đình tại làng Đê Gôh (xã Đak Sơmei) để tiếp tục liên hoan và sử dụng ma túy. Trong lúc các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Kết luận giám định xác định tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tùng 4 năm tù, bị cáo Hà 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 19-8-2025.

Phiên tòa được dàn dựng sát thực tế, giúp người tham dự dễ tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về hậu quả và tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đak Sơmei. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

* Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn “Nói không với ma túy - Nói có với tương lai”, thu hút hơn 200 đoàn viên, sinh viên tham gia.

Tại diễn đàn, báo cáo viên cung cấp thông tin về các loại ma túy phổ biến, đặc điểm nhận biết, tác hại của ma túy và thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên tham gia phạm tội; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng tránh.

Đoàn viên, sinh viên tham gia trao đổi tại diễn đàn “Nói không với ma túy - Nói có với tương lai”. Ảnh: ĐVCC

Chương trình diễn ra sôi nổi với các nội dung hỏi - đáp tình huống thực tế và tiểu phẩm tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong phòng - chống ma túy và xây dựng môi trường học đường an toàn.